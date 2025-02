Stranger Things Staffel 5: Start, Handlung, Cast & Zukunft der Serie

Das Ende ist nah: Die fünfte Staffel von Stranger Things wird das große Finale der beliebten Netflix-Serie. Nach einer langen Wartezeit und mehreren Verzögerungen geht es endlich weiter – und die Duffer-Brüder haben bereits einige spannende Details zur Handlung und Besetzung verraten. Neben bekannten Gesichtern wird es auch Neuzugänge geben, und ein erster Blick auf die Episodentitel gibt Hinweise auf das Finale. Doch was passiert nach Staffel 5? Auch dazu gibt es erste Infos.

Spoilerwarnung! Wir gehen in diesem Artikel ohne Rücksicht auf die Handlung der bisherigen Staffeln und das Ende der vierten Staffel ein. Wenn ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch lieber einen anderen Artikel aussuchen. Zum Beispiel diesen Text hier über einen süßen Wal, der ein verlorenes Smartphone zur Besitzerin zurückbringt (inklusive Video natürlich).

Inhaltsverzeichnis:

Die vierte Staffel endete mit einigen dramatischen Ereignissen. Die Fans warten seitdem gespannt auf Antworten – und die gibt es 2025. Nach mehreren Produktionsverzögerungen durch Hollywood-Streiks und andere Hürden liegen die Dreharbeiten nun sogar vor dem Zeitplan. Das bedeutet: Stranger Things 5 wird definitiv noch dieses Jahr auf Netflix erscheinen. Ob die letzte Staffel in zwei Teilen veröffentlicht wird, wie es bei Staffel 4 der Fall war, ist noch unklar.

Wann startet Staffel 5 von Stranger Things?

Netflix hat noch kein genaues Startdatum genannt, aber sicher ist: Die fünfte Staffel kommt 2025. Ursprünglich war eine frühere Veröffentlichung geplant, doch die Dreharbeiten starteten erst am 8. Januar 2024 – mit großer Verspätung. Dennoch scheinen die Arbeiten an der Staffel gut zu laufen. Laut Ross Duffer liegt die Produktion sogar vor dem Zeitplan, was eher ungewöhnlich für die Serie ist.

Da Staffel 4 in zwei Teilen veröffentlicht wurde, könnte Netflix das gleiche Modell für das Finale wählen. Die Macher beschreiben die Episoden als „Blockbuster-Filme“, was zumindest schon einmal auf längere (und vermutlich imposante) Folgen hindeutet.

Handlung: So geht es in Staffel 5 weiter

Die fünfte Staffel setzt nicht ganz direkt nach den Ereignissen von Staffel 4 an. Uns erwartet ein Zeitsprung von etwa 1,5 Jahren. Das bedeutet, dass die Geschichte im Herbst 1987 spielen wird. Damit umgehen die Duffer-Brüder ein häufiges Problem bei Serien mit jungen Schauspielern: Die Darsteller altern schneller als ihre Charaktere.

Doch was erwartet uns in den finalen Folgen? Die Macher haben bereits angedeutet, dass Staffel 5 von Anfang an rasant losgeht. Während frühere Staffeln oft langsam mit dem Alltagsleben der Charaktere begannen, wird es diesmal keine lange Einführung geben. Vecna ist zuerst geflohen, doch immer noch eine Bedrohung. Und die Schattenwelt hat Hawkins erreicht – somit dürfte der Kampf um das Überleben der Stadt direkt im Mittelpunkt stehen. Zum Finale der Serie sagte Darsteller Noah Schnapp (spielt Will) jedenfalls, dass die Story mit Will beginnt und auch enden wird...

Ein Problem: Eleven/Elfie/Jane Hopper wird zum Start der fünften Staffel aber offenbar nicht zugegen sein. Netflix veröffentlichte Ende Januar 2025 eine Vermisstenanzeige zum Charakter auf Instagram. In der Anzeige ist von einem mysteriösen Verschwinden am 13. Juni 1986 die Rede. Gut ein Jahr, bevor die finale Staffel einsetzt. Die Suche nach ihr wird wohl eines der großen Themen der ersten Folgen sein.

Einige offene Fragen aus Staffel 4 werden sicherlich geklärt. Darunter:

Was passiert mit Max? Nach ihrem Kampf gegen Vecna liegt sie im Koma. Ihr Schicksal bleibt ungewiss.

Nach ihrem Kampf gegen Vecna liegt sie im Koma. Ihr Schicksal bleibt ungewiss. Welche Rolle spielt Will? Schon seit Staffel 1 hat Will eine besondere Verbindung zur Schattenwelt. In Staffel 5 wird diese Verbindung offenbar entscheidend sein.

Wer ist im Cast von Staffel 5 dabei?

Alle bekannten (noch lebenden) Charaktere aus Staffel 4 kehren zurück:

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Noah Schnapp (Will Byers)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

David Harbour (Jim Hopper)

Winona Ryder (Joyce Byers)

Neu im Cast sind (mit bislang noch unbekannten Rollen):

Nell Fisher

Jake Connelly

Alex Breaux

Linda Hamilton (bekannt aus Terminator)

Eddie Munson (Joseph Quinn) wird wohl leider nicht mit dabei sein – auch wenn sich viele Fans wünschen, dass der Charakter doch überlebt hat. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die Macher hier nicht vielleicht doch eine Überraschung für uns parat haben.

Episodentitel von Staffel 5 enthüllt

Netflix hat bereits die Titel der acht finalen Episoden veröffentlicht. Sie lassen einige Vermutungen zur Handlung zu:

Folge 1: Die Suche

Folge 2: Das Verschwinden von ...

Folge 3: Die Turnbow-Falle

Folge 4: Der Zauberer

Folge 5: Der Stromschlag

Folge 6: Die Flucht von Camazotz

Folge 7: Die Brücke

Folge 8: Zurück in der realen Welt

Wie geht es nach Staffel 5 weiter?

Obwohl Stranger Things mit Staffel 5 endet, ist die Geschichte noch nicht vorbei. Die Duffer-Brüder haben bereits bestätigt, dass mehrere Spin-offs in Arbeit sind. Gerade das erste der nachfolgenden Projekte dürfte viele Fans jubeln lassen.

Geplant sind:

Ein Spin-off mit neuen Charakteren: Die Macher haben betont, dass es sich nicht um eine direkte Fortsetzung mit Eleven oder den anderen Hauptfiguren handelt. Die neue Serie wird in derselben Welt spielen, aber mit einer völlig neuen Geschichte, die sich wohl sehr von dem unterscheiden soll, was wir kennen.

Die Macher haben betont, dass es sich nicht um eine direkte Fortsetzung mit Eleven oder den anderen Hauptfiguren handelt. Die neue Serie wird in derselben Welt spielen, aber mit einer völlig neuen Geschichte, die sich wohl sehr von dem unterscheiden soll, was wir kennen. Eine animierte Serie: Netflix arbeitet an einer animierten Stranger Things-Serie, die neue Aspekte der Schattenwelt erkunden soll. Offenbar wird diese aber weniger düster als die Hauptserie.

Netflix arbeitet an einer animierten Stranger Things-Serie, die neue Aspekte der Schattenwelt erkunden soll. Offenbar wird diese aber weniger düster als die Hauptserie. Ein Theaterstück: In London startet das Theaterstück Stranger Things: The First Shadow wohl noch im Frühling 2025. Erste Kritiker konnten sich das Werk bereits ansehen und äußerten sich positiv. Etwa The Guardian.

Fazit: Ein episches Finale erwartet uns

Mit Staffel 5 geht eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten zu Ende. Die letzten Episoden versprechen Action, Drama und Nostalgie – und die Duffer-Brüder haben sich viel vorgenommen, um den Fans ein würdiges Finale zu bieten. Auch wenn das Warten noch ein wenig dauert, ist klar: 2025 wird das Jahr, in dem wir uns endgültig von Hawkins verabschieden müssen. Doch vielleicht ist es nur ein Abschied auf Zeit.

