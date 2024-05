46 Euro günstiger: AirPods Pro 2 & MagSafe-Case im Amazon-Deal

Ob für den Sport, die Fahrt zur Arbeit oder anderen Gelegenheiten: Gute Kopfhörer können richtig Spaß machen. Wer hier gute Soundqualität liebt, könnte insbesondere mit den AirPods Pro 2 viel Spaß haben. Die gibt's auf Amazon für kurze Zeit zum Tiefstpreis.

Auf Amazon findet ihr die AirPods Pro der zweiten Generation gerade für nur 233 Euro. Und wir reden hier von der hochwertigeren Variante mit MagSafe-Case. Ihr könnt die Ladehülle also kabellos mit neuer Energie versorgen. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von Apple spart ihr 46 Euro. Und die Hörer lohnen sich wirklich.

-> Hier geht's zum Deal: AirPods Pro 2 mit MagSafe Case

Wie gut sind die AirPods Pro 2?

Auch in der CURVED-Redaktion sind so manche AirPods-Paare privat im Einsatz. Und wir können euch sagen: Die AirPods Pro 2 bieten einen sehr guten Klang, sind druckvoll und gleichzeitig detailliert. Richtig cool sind auch die Features. Ihr könnt nicht nur über die Hörer telefonieren, sondern via Geräuschunterdrückung die Umgebung ausblenden. Selbst der dröhnende Staubsauger kann hier schnell Ruhe geben.

Die AirPods Pro 2 kommen mit verschiedenen Silikon-Aufsätzen. Je nach Größe eurer Ohren könnt ihr hier also den passenden Aufsatz auswählen. (© 2019 Apple )

Besonders angetan hat es uns aber der Transparenz-Modus. Der ist schon beinahe gruselig: Ihr hört eure Umgebung so, als hättet ihr keine Kopfhörer in den Ohren stecken. In Wahrheit nehmt ihr die Umgebung aber über die Mikrofone der Hörer wahr. Hier sind die AirPods Pro 2 aber so abgestimmt, dass ihr das gar nicht mitbekommt. So könnt ihr problemlos Gespräche führen, ohne die AirPods aus den Ohren nehmen zu müssen.

Erwähnenswert ist auch 3D-Audio. Bei Stereo-Musik solltet ihr das Feature ausschalten, da es den Klang negativ beeinflusst. Bei Filmen ist es hingegen sehr gut. Es hört sich wirlich so an, als würde der Ton direkt aus eurem Handy kommen, obwohl ihr Kopfhörer im Ohr habt. Sprich: Effekte, Stimmen und Co. sind ziemlich gut ortbar. Und das macht beim Video-Streaming Laune.

Kurzum: Guter Sound, viel Akkulaufzeit, gute Geräuschunterdrück/Transparenz-Modus. Wolltet ihr schon immer AirPods Pro 2 besitzen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf.

-> Hier geht's zum Deal: AirPods Pro 2 mit MagSafe Case