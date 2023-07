Alles wird teurer: Erhöht Samsung auch den Preis dieser Handys?

Das Wichtigste in Kürze

Samsung könnte die Preise seiner Falthandys erhöhen

In Europa könnte der Einstiegspreis um rund 100 Euro ansteigen

Die neuen Modelle könnten einige spannende Verbesserungen auffahren

Das französische Magazin DeLabs liefert Hinweise darauf, dass Samsung den Preis seiner kommenden Falthandys im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen erhöht. In Anbetracht der aktuell um sich greifenden Preiserhöhungen würde dies nicht überraschen.

Die Inflation greift weiter um sich und macht sich auch im Smartphone-Geschäft bemerkbar. Apple, Xiaomi, Samsung und andere Hersteller drehen aktuell allesamt an der Preisschraube – allerdings nicht zugunsten der Kundschaft. Samsung erhöhte bereits den Einstiegspreis der Galaxy-S23-Reihe. Nun sollen das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 folgen. Das französische Magazin DeLabs spricht von einer Preiserhöhung von 100 Euro.

Bis zu 2279 Euro für die teuerste Variante

Die französische Preisliste dürfte höchstwahrscheinlich auch für Deutschland gelten. Stimmen die Gerüchte, müsst ihr für die Falthandys so viel Geld ausgeben:

Samsung Galaxy Z Flip 5

mit 256 GB – 1199 Euro

mit 512 GB – 1339 Euro

Samsung Galaxy Z Fold 5

mit 256 GB – 1899 Euro

mit 512 GB – 2039 Euro

mit 1 TB – 2279 Euro

Im Vergleich zu den Vorjahresmodellen, dem Galaxy Z Flip 4 und dem Galaxy Z Fold 4 (im Test hier), stiege der Einstiegspreis also für sämtliche Modellvarianten um 100 Euro. Das hört sich nach einer kleinen Summe an. In Anbetracht der 2279 Euro, die für die 1-TB-Version des Galaxy Z Fold 5 fällig wären, dürfte der eine oder andere Samsung-Fan jedoch trotzdem ins Schwitzen geraten.

Es bleibt spannend, ob Samsungs Falthandys sich so weiter gegen die stärker werdende Konkurrenz durchsetzen kann. Immerhin haben inzwischen viele Hersteller ein eigenes Falt-Smartphone im Angebot. Google hat jüngst mit dem Pixel Fold nachgelegt.

Liefert Samsung Kaufargumente für die Falthandys?

Samsung hat bisher weder das Galaxy Z Flip 5 noch das Galaxy Z Fold 5 offiziell bestätigt. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Falthandys im August vorgestellt werden.

Das grundlegende Design der Handys dürfte sich nicht ändern, aber es wird aktuell angenommen, dass erstmals Samsungs neues Wassertropfen-Scharnier zum Einsatz kommt. Dank der neuen Technik soll es keine Lücke mehr zwischen den Bildschirmen geben, wenn ihr die Handys zusammenfaltet.

Weiterhin sollen die Außendisplays ausgetauscht werden, die sowohl größer als auch eckiger sein sollen als bei den Vorgängermodellen. Beim Galaxy Z Flip 5 ist von einem 3,4-Zoll-Display die Rede. Beim Galaxy Z Flip 4 (im Test hier) sind es "nur" 1,9 Zoll. Die inneren Displays sollen über eine neue Technologie verfügen, die bislang jedoch noch nicht genauer beschrieben wurde.

Auch die Leistung soll noch einmal deutlich besser werden. Es wird angenommen, dass in beiden Modellen ein übertakteter Snapdragon 8 Gen 2 als Chip verwendet wird. Außerdem sollen alle Modelle neue UFS 4.0-Speicher bekommen, um Daten schneller laden zu können.

