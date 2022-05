Alte Galaxy-Modelle erhalten Kamera-Funktionen des S22

Samsung hat mit der Galaxy-S22-Reihe einige spannende Kamera-Funktionen eingeführt. Die sorgen zum Teil für bessere Foto- und Video-Ergebnisse. Einige davon dürfen auch Nutzer von älteren Galaxy-Modellen demnächst ausprobieren – hoffentlich auch in Deutschland.

Die Kameras der noch recht frischen Galaxy-S22-Reihe können durchaus überzeugen. Das zeigt auch unser Test zum Galaxy S22 Ultra. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen heben sich die S22-Modelle vor allem durch nützliche Funktionen oder Modi ab. Im heimischen Forum des südkoreanischen Herstellers ist nun ein Eintrag zu sehen, der einige Kamera-Funktionen der S22-Reihe vorstellt, die in Zukunft auch von älteren Galaxy-Modellen unterstützt werden sollen. Darunter sind einige Galaxy-S-, Z- und sogar Note-Modelle.

Diese Modelle bekommen S22-Kamera-Features

Als Erstes listet Samsung "Verbesserte Nachtportraits" auf. Damit gemeint ist die aus dem Galaxy S22 (Test hier) bekannte Nightography-Technologie. Die ermöglicht es, den Nachtmodus mit dem Portraitmodus zu kombinieren. Wenn möglich, setzt die Kamera eures Samsung-Handys (hier mit Vertrag) dabei auf die Telelinse. Dieses Feature kommt nun auch für das Galaxy S21, Z Fold 3, S20, Note 20 und Z Fold 2.

Die Auto-Framing-Funktion der Galaxy-S22-Reihe schafft es ebenfalls auf ältere Modelle. Dabei zoomt das Videobild automatisch rein oder raus, um eine bestimmte Gruppe im Bild zu halten. Das Feature kann dabei bis zu zehn Personen in einer Entfernung von bis zu fünf Metern erkennen. Für die Galaxy-S22-, Z-Fold- und Flip-Reihe ist es bereits erhältlich und wurde verbessert. Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, Z Fold 2 und Z Flip dürfen in Zukunft ebenfalls darauf zurückgreifen.

Darüber hinaus wird die App für Videoanrufeffekte weiter verbessert und für ältere Modelle ausgerollt. Die ermöglicht es, bestimmte Effekte auch in Drittanbieter-Apps zu nutzen. Damit lässt sich zum Beispiel ein WhatsApp-Videoanruf mit Tiefenschärfe versehen. Von der Verbesserung werden die Galaxy-S20-Serie (inklusive FE), die Galaxy-Note-20-Serie, die Galaxy-S21-Serie (inklusive FE), das Z Flip, Z Flip 3, Z Fold 2 und Z Fold 3 profitieren. Zusätzlich werden folgende Modelle die Auto-Framing-Funktion auch für Videoanrufe erhalten: Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, Z Fold 2 und Z Flip.

Als viertes Feature listet Samsung die "verbesserte Qualität der Kamera-App aus dem App Store" auf. Damit gemeint ist, dass Fotos, die mit einer App aus dem App-Store geschossen wurden, nun ebenfalls von Samsungs Bildverbesserungen, wie zum Beispiel bei HDR-Aufnahmen, profitieren. Das Feature ist bereits mit den S22-Modellen eingeführt worden und kommt nun für das Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3 und S21 FE.

Zu guter Letzt erhält die Kamera-App des Galaxy Z Fold 3 verbesserte Pro-Optionen. Damit lässt sich dann endlich auch die Telelinse im Pro-Modus nutzen.

Ob und wann diese Features auch für Modelle außerhalb von Südkorea zur Verfügung stehen werden, ist derzeit noch nicht klar. Da dem aus unserer Sicht allerdings nichts im Wege steht und die Funktionen schon in den nächsten Wochen per Update ausgerollt werden sollen, gehen wir davon aus, dass wir auch in Deutschland schon bald die S22-Funktionen für ältere Galaxy-Modelle sehen werden.