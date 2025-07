Amazon verpasst seiner Farb-Kindle-Reihe Zuwachs: Der Kindle Colorsoft bekommt zwei neue Varianten, die Lesefreude und Preis-Leistung neu kombinieren. Neben einer günstigeren Version für Erwachsene gibt’s jetzt auch ein Bundle speziell für Kinder. Die gute Nachricht: Der Einstiegspreis sinkt – zumindest ein bisschen.

Nachdem Amazon im letzten Jahr mit dem Kindle Colorsoft erstmals ein Farb-Display in seine E-Reader-Serie gebracht hat, folgt nun die nächste Ausbaustufe. Wer bisher vor dem Preis der Signature Edition zurückgeschreckt ist, dürfte sich über die neue Basisversion freuen: Diese bietet 16 GB Speicher und kostet 259,99 Euro also 30 Euro weniger als das Flaggschiff-Modell. Abstriche müsst ihr dafür bei der Ausstattung machen. Die Signature Edition bleibt mit 32 GB, einer automatisch anpassbaren Frontbeleuchtung und kabellosem Laden die technisch bessere Wahl.

Kindle Colorsoft Kids: Modell für Kinder

Amazon denkt beim neuen Kindle Colorsoft nicht nur an erwachsene Bücherwürmer. Mit dem Colorsoft Kids erscheint eine Version, die sich gezielt an den Nachwuchs richtet. Enthalten ist hier die günstigere 16-GB-Variante des E-Readers, wahlweise mit einer von zwei kindgerechten Schutzhüllen und einem Jahr Zugang zu Amazon Kids Plus – dem Abo-Service mit kinderfreundlichen Büchern, Hörspielen und Lerninhalten. Das Bundle kostet 279,99 Euro und dürfte damit für Familien eine interessante Option sein.

Farb-Kindle mit Startproblemen?

Der Start des letzten Kindle Colorsoft lief nicht ganz reibungslos. Kurz nach der Einführung der Signature Edition hatten sich einige Nutzer über einen gelben Streifen auf dem Bildschirm beschwert. Amazon hat die Auslieferung daraufhin vorübergehend gestoppt. Inzwischen läuft der Verkauf wieder – inklusive eines Hinweises im Shop, der die Problematik offen anspricht. Laut Amazon wurden sowohl softwareseitige als auch technische Anpassungen vorgenommen, um den Fehler zu beheben.

Dass die farbige Kindle-Version grundsätzlich gut ankommt, lässt sich ebenfalls aus Amazons Blog ablesen: Nutzerinnen und Nutzer sollen damit deutlich mehr lesen als mit den bisherigen Modellen. Für Lesefans könnte der neue Einstiegspreis also ein guter Grund sein, sich das bunte Display mal näher anzusehen – egal ob groß oder klein.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht