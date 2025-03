Amazon-Deal – nur noch heute: 65-W-Ladegerät mit 3x USB-Ports für 23 Euro

Nur noch heute gibt es bei Amazon ein praktisches Netzteil richtig günstig. Für nur 23 Euro bekommt ihr aktuell das "Ugreen Nexode 65W Ladegerät". Dank der insgesamt drei USB-Ports seid ihr mit dem Netzteil besonders flexibel. Wir haben den Amazon-Deal für euch geprüft.

Bei Amazon bekommt ihr aktuell das "Ugreen Nexode 65W Ladegerät" für nur noch 22,99 Euro statt 49,99 Euro (UVP). Möglich ist das durch einen Rabatt-Gutschein, den ihr direkt auf der Angebotsseite aktivieren könnt. Hakt einfach den 7-Euro-Coupon unter dem Preis an – der Deal-Preis wird euch dann an der Kasse angezeigt.

Wir haben den Preisverlauf für das Ladegerät geprüft (via Keepa, idealo.de). Die Auswertung zeigt: Es handelt sich um einen echten Bestpreis. Günstiger als 25,99 Euro gab es das Ladegerät bis jetzt noch nie. Der übliche Preis lag in der Regel bei 29,99 Euro. Beim aktuellen Amazon-Deal könnt ihr also bedenkenlos zuschlagen.

Wichtig: Amazon gibt an, dass der Coupon nur noch bis zum 19. März 2025 (23:59 Uhr) gilt. Der Deal läuft also nur noch heute. Auch Nicht-Prime-Mitglieder können das Angebot nutzen.

Das kann das Ugreen Nexode 65W Ladegerät

Ugreen ist auf Amazon mittlerweile eine bekannte Marke, wenn es um Ladegeräte, kabellose Qi-Ladestationen und Powerbanks geht. Auch in der Redaktion haben wir einige Produkte der Marke langfristig im Einsatz.

Das Ugreen Nexode 65W Ladegerät ist die ideale Lösung für alle, die mehrere Geräte parallel aufladen möchten, dabei aber kein sperriges Netzteil mit sich herumtragen wollen. Es bietet drei Anschlüsse: zwei USB-C-Ports sowie einen USB-A-Anschluss. Trotz seiner handlichen Größe liefert es bis zu 65 W Leistung – ausreichend, um nicht nur Smartphones, sondern auch leistungsintensive Geräte wie ein MacBook Air/Pro oder ein Dell XPS 13 mit Energie zu versorgen.

Die Leistung wird je nach Anzahl der angeschlossenen Geräte verteilt. Wird nur ein Gerät geladen, stehen die vollen 65 W zur Verfügung – ideal für Laptops. Sind mehrere Geräte gleichzeitig verbunden, erfolgt eine automatische Aufteilung, beispielsweise 45 W für ein Laptop, während die restlichen 20 W auf die anderen beiden Geräte entfallen.

Ugreen Nexode 65W Ladegerät: Highlights im Überblick

kompaktes Netzteil (6,6 x 4,0 x 3,1cm )

bis zu 65 W Leistung

3 USB-Ports für mehrere Geräte (2x USB-C, 1x USB-A)

Unterstützt viele Schnellladeprotokolle (z. B. PD 3.0, QC 4.0+/3.0, PPS)

ideal für Smartphones, Laptops, Kopfhörer

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Apple Watch 10 LTE 46 ab 64,99 € Zum o2-Shop inkl. günstigem Tarif (50+ GB) ab 49,00 € Zum Congstar-Shop Ohne Vertrag ab 1042,52 € Zu Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht