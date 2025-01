Bei Amazon bekommt ihr eine meiner Meinung nach hervorragende kabellose Ladestation von Belkin ein gutes Stück günstiger. Das Gadget nutze ich selbst seit über einem Jahr – und bereue den Kauf nicht.

Die Belkin 3-in-1-Ladestation kann euer iPhone, eure Apple Watch und eure AirPods gleichzeitig kabellos aufladen. Uhr und Handy hängen dabei dank MagSafe sicher am Gadget. Eigentlich verlangt der Hersteller 149,99 Euro, derzeit gibt's das Produkt bei Amazon für nur 99,99 Euro. Zu dem Preis habe ich die Station selbst schon erworben.

Euer iPhone wird mit bis zu 15 Watt aufgeladen. Zudem wird schnelles Aufladen für Apple Watch 7 und neuer angeboten. Damit eignet sie sich ideal, um alle eure Apple-Geräte mit neuer Energie zu versorgen – und das ohne Kabelsalat.

Station macht Pro-Modell zum Wecker

Für mich einer der Kaufgründe: Via MagSafe könnt ihr euer iPhone auch im Querformat aufladen. Besitzt ihr ein Pro-Modell mit Always-On-Display (ab iPhone 14 Pro oder neuer), verwandelt sich euer Smartphone dann in einen Wecker. Die Optik des Weckers und welche Informationen angezeigt werden, könnt ihr selbst anpassen. Für mich wurde es eine große digitale Zeitanzeige, damit ich die Uhr auch ohne Kontaktlinsen oder Brille ablesen kann. Klingelt der Wecker, ist der Schlummer-Button farblich unterlegt. So treffe ich ihn auch im Halbschlaf zielgenau.

Ist das Licht im Schlafzimmer aus, nutzt das iPhone im Wecker-Modus ein angenehmes rotes Licht (stark gedimmt). Sobald das Handy keine Bewegung mehr erkennt, schaltet sich das Display sogar ganz aus, damit ihr besser schlafen könnt. Bewegt ihr euch hingegen wieder vermehrt, geht das Display für kurze Zeit wieder an.

Eben aus diesen Gründen ist das iPhone für mich der ideale Wecker. Ich kann euch die Belkin-Ladestation daher nur empfehlen. Ihr legt Apple Watch und iPhone (sowie bei Bedarf eure AirPods) einfach vorm Schlafen auf die Ladeflächen. Und am Morgen sind eure Geräte an einem Ort und aufgeladen – und nebenbei habt ihr einen neuen Nachttisch-Wecker.

