Amazon Deal-Tipp: Kopfhörer mit 70-Stunden-Akku für unter 20 Euro

Bei Amazon gibt es derzeit einen interessanten Kopfhörer von Soundcore für unter 20 Euro. Der Soundcore H30i beeindruckt vor allem mit seiner enorm langen Akkulaufzeit. Wir haben den Deal für euch geprüft.

Bei Amazon könnt ihr aktuell ein befristetes Angebot nutzen und den Soundcore H30i in Schwarz, Rot oder Perlweiß für gerade einmal 19,99 Euro bestellen. Im Vergleich zum UVP von 39,99 Euro zahlt ihr derzeit also nur die Hälfte. Preisvergleichsseiten bestätigen: Dieses Angebot ist top. Günstiger gab es den Bluetooth-Kopfhörer in den letzten 12 Monaten noch nie. Ihr bekommt den Kopfhörer also zum Bestpreis. Den Versand übernimmt Amazon, der Verkauf läuft über Anker (Hersteller).

Das kann der Soundcore H30i

Soundcore ist mittlerweile eine etablierte Marke für günstige und trotzdem qualitativ gute Audioprodukte. Hinter dem Namen steht das bekannte Unternehmen Anker. Das ist vor allem für Powerbanks, Ladegeräte sowie Ladekabel bekannt und in der Tech-Community ziemlich beliebt.

Die leichten Kopfhörer im On-Ear-Design überzeugen mit ordentlichem Sound und modernem Bluetooth-Standard. Dank Multipoint-Unterstützung könnt ihr zwischen zwei Geräten mühelos wechseln, ohne händisch immer neu koppeln zu müssen.

Das absolute Highlight ist aber die Akkulaufzeit. Soundcore gibt bei voller Ladung eine Laufzeit von bis zu 70 Stunden an. Auf längeren Reisen ist das besonders praktisch. Vor allem kleine Earbuds können hier in der Regel selbst inklusive der Ladung im Case nicht mithalten. Lediglich auf aktives Noise Cancelling (Geräuschunterdrückung) müsst ihr verzichten.

Soundcore H30i: Highlights im Überblick

On-Ear-Design

Faltbares Design

Abnehmbare Ohrpolster

Bis zu 70 Stunden Wiedergabe am Stück

Schnelles Aufladen: 4 Std. in 5 Min.

Bluetooth 5.3 mit Multipoint-Unterstützung

App mit EQ-Einstellungen für Android und iOS