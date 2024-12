Alexa ist längst nicht mehr nur ein smarter Lautsprecher, sondern auch eine Art Spiegel unserer Interessen. Auch 2024 zeigt die Analyse der häufigsten Anfragen, was Deutschland bewegt – von lustigen „Easter Eggs“ über brennende Fragen zu Promis, Sport und Musik bis hin zu praktischen Rezeptideen. Hier erfahrt ihr, was Alexa am meisten gefragt wurde.

Alexa und die Top „Easter Eggs“

Ihr liebt es, Alexa mit kreativen Fragen herauszufordern? Dann seid ihr nicht allein! Die Top-10 „Easter Eggs“ zeigen, dass Humor und Neugier auch 2024 gefragt waren. Klassiker wie „Wie macht der Fuchs?“ oder „Aktiviere den Alexa Super Modus“ haben ihren Platz in den Herzen der Nutzer behauptet. Probiert selbst, was Alexa dazu sagt:

Wie macht der Fuchs?

Alles gut?

Aktiviere den Alexa Super Modus.

Kopf oder Zahl?

Was ist Alexas Lieblingslied?

Aus die Maus

Gib mir einen Zungenbrecher

Schere Stein Papier

Zähle bis hundert

Hi Sweetie

Promis und Fußball: Eure Lieblingsthemen

Das Jahr 2024 stand im Zeichen großer Fußballmomente. Die Europameisterschaft im eigenen Land und der Abschied von Legende Franz Beckenbauer waren Gesprächsthemen, die die Menschen bewegten. Kein Wunder, dass Fußballstars zu den am häufigsten gefragten Persönlichkeiten auf Alexa zählten:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Manuel Neuer

Thomas Müller

Jamal Musiala

Neymar

Erling Haaland

Toni Kroos

Franz Beckenbauer

Auch in der Welt der Musik gab es klare Favoriten. Besonders oft wurde nach weltweiten Stars gefragt, deren Songs und Geschichten viele Menschen faszinieren. Aber auch deutsche Künstler haben es unter die Top 5 geschafft. Hier die beliebtesten Musiker, zu denen Nutzer ihre Fragen stellten:

Michael Jackson

Taylor Swift

Helene Fischer

Dieter Bohlen

Eminem

Wenn es um prominente Frauen ging, standen deutsche Stars hoch im Kurs. Ob auf der Bühne, im TV oder in der Politik – diese Frauen haben 2024 bei euch Eindruck hinterlassen. Hier die Top 5 der Alexa-Nutzer:

Taylor Swift

Helene Fischer

Lena Meyer-Landrut

Angela Merkel

Heidi Klum

Kulinarik und Alltag: Was sonst noch gefragt war

Wer kennt es nicht? Ihr steht in der Küche und fragt euch, wie genau der perfekte Pfannkuchen gelingt. Genau solche Fragen hat Alexa 2024 zahlreich beantwortet. Die meistgefragten Rezepte des Jahres zeigen, wie vielfältig eure kulinarischen Vorlieben sind:

Pfannkuchen

Kaiserschmarrn

Kartoffelchips selbstgemacht

Knoblauch-Champignons

Waffeln

Saftiges Butter-Rührei

Lasagne

Apfelkuchen

Pizzateig

Gurkensalat

Auch der Sport ließ euch nicht los. Die häufigsten Fragen zu diesem Thema waren:

Wann ist das nächste Fußballspiel?

Wie lauten die Ergebnisse von Bayern München?

Wann ist das nächste Europaspiel?

Wann beginnt das Spiel von Bayern München?

Was ist das Ergebnis von Borussia Dortmund?

Und wenn es um allgemeines Wissen ging, konnte Alexa ebenso mit Antworten punkten. Besonders häufig gefragt wurden:

Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Deutschland?

Wie behandelt man Kopfschmerzen?

Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?

Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Berlin?

Wie hoch ist der Eiffelturm?

Welches sind die Farben des Regenbogens?

Musiktrends 2024: Das hat euch bewegt

Natürlich durfte die Musik nicht fehlen! Egal ob es um den Party-Hit „Dorfkinder“ von Finnel oder um Shirin Davids „Bauch, Beine, Po“ ging – Alexa hat diese (ohne Gegenwehr) abgespielt. Besonders gefragt waren:

„Dorfkinder“ von Finnel

„Bauch, Beine, Po“ von Shirin David

„Burgerpommes“ von LukasBS (feat. iCrimax & Marvin Vlogt)

Musik ist und bleibt eben Geschmackssache. Vielleicht stehen zwar auch bei euch andere Bands hoch im Kurs. Aber deutschlandweit wurden die folgenden Künstler am häufigsten über Alexa abgespielt:

Ayliva

Apache 207

Shirin David

Und bei den Alben stand besonders ein Werk an der Spitze:

„Error in the System (2023 Remaster)“ von Peter Schilling

Uns hätte jetzt noch interessiert, welche Befehle Alexa 2024 insgesamt am häufigsten erhalten hatte. Hierzu hat Amazon aber keine Statistik geliefert. Vermutlich steht hier ohnehin ein herzliches "Alexa, Stopp!" an der Spitze. Gefolgt von einem "Regnet es heute?" – immerhin in Hamburg eine wichtige Frage.