Der Amazon Prime Day 2025 läuft immer noch. Hier erfahrt ihr, welche PS5-Spiele aktuell günstiger sind. Ob sich die Angebote lohnen, erfahrt ihr in unserem Deal-Check.

Amazon Prime Day Deals gelten nur vom 8. bis 11. Juli 2025.

PlayStation-Deals am Prime Day – Deal-Check

Um zu prüfen, ob ein Deal gut ist, vergleicht ihr ihn am besten mit dem normalen Durchschnittspreis – nicht mit der UVP, was auf Amazon und Co. in der Regel der Fall ist.

Wir haben euch diesen Schritt natürlich schon abgenommen. Diese PS5-Spiele lohnen sich am Prime Day besonders:

Im Vergleich mit dem Durchschnittspreis spart ihr bei allen Titeln jeweils maximal ein paar Euro.

Eine Ersparnis von 2 bis 3 Euro ist natürlich an sich nicht viel, doch ihr müsst bedenken, dass die Preise an sich schon sehr niedrig sind.

Ein PS5-Spiel im Zustand "Neu" für 25 bis 30 Euro ist eigentlich immer ein guter Deal – vor allem, wenn es sich um einen beliebten AAA-Titel handelt.

