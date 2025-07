Welche iPhone-Angebote gibt es zum Amazon Prime Day? Wir haben die Preise unter die Lupe genommen und verraten euch, welche Deals am besten sind.

Schnellüberblick iPhone-Deals zum Prime Day iPhone 16e bei Amazon: statt 699 Euro nur 558 Euro

Amazon Prime Day Deals gelten nur vom 8. bis 11. Juli 2025.

Nur das iPhone 16e: Apple geizt am Prime Day 2025

Was ist denn da los? Apple hat den Amazon Prime Day offenbar verpennt. Nur ein einziges iPhone ist reduziert. Es gibt zwar Deals zu AirPods und Co., aber bei den Smartphones steht euch tatsächlich nur das iPhone 16e zur Auswahl. Da fragt man sich natürlich ...

Lohnt sich der Deal?

Günstiger als im Prime-Day-Deal auf Amazon bekommt ihr das iPhone 16e ohne Vertrag aktuell nicht. Kauft ihr die Variante mit 128 GB Speicherplatz, spart ihr satte 20 Prozent ( statt 699 Euro nur 558 Euro).

-> Jetzt zum Prime Day Angebot des iPhone 16e

Zum Vergleich: Bei anderen Anbietern könnt ihr maximal 17 Prozent sparen ( statt 699 Euro nur 572)

Gut zu wissen: Ihr bekommt das iPhone 16e auch mit 256 GB und mit 512 GB Speicherkapazität günstiger, allerdings spart ihr dabei weniger.

So gut ist das iPhone 16e

Das iPhone 16e ist Apples neues Premium-Einsteigermodell. Es verfügt über ein herausragendes OLED-Display, den leistungsstarken A18-Chip, eine 48-MP-Kamera für hochwertige Fotos und einen ausdauernden Akku, der bis zu 26 Stunden Videowiedergabe schafft. Es beherrscht außerdem die sichere Gesichtserkennung Face ID und die KI-Features der Apple Intelligence.

Ihr bekommt also ein rundum starkes Smartphone, das in seiner Preiskategorie so viel leistet wie kein anderes modernes iPhone.

Spannende iPhone-Angebote abseits des Prime Days

Amazon ist nicht der einzige Shop mit iPhone-Angeboten. Bei Providern wie o2, Blau, Congstar und Co. bekommt ihr das iPhone 16e oft günstiger im Bundle mit einem Tarif. Hier der Überblick:

Kompakt mit langer Akkulaufzeit Apple iPhone 16e Das iPhone 16e ist das günstigste Modell der Reihe – hat aber einen stärkeren Akku als das iPhone 16. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16e Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB) ab 25,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 34,99 € o2 Ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 649,00 € Amazon

Weiterhin findet ihr bei anderen Shops auch Deals zu den anderen iPhone-Modellen. Besonders beliebt und lohnenswert sind das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 16 Pro. Diese Modelle gibt es sogar im Bundle mit AirPods. Verschafft euch hier einen Überblick:

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Top-Kamera, Riesen-Display, High-End-Leistung: Beim iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der besten Handys 2025. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Max Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 49,99 € o2 75 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

bis zu 50 Mbit/s (Upgrade möglich)

4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

199 € Anzahlung ab 49,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1259,00 € Amazon

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 39,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1019,00 € Amazon

