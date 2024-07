iPhone-Angebote: Die besten Deals im Juli 2024

Wir haben die besten iPhone-Angebote zusammengetragen. Informiert euch, wo es das iPhone 15, das iPhone 14 oder eines der anderen Modelle am günstigsten zu kaufen gibt. Vergleicht den Effektivpreis der Deals und sichert euch euer Traumhandy.

Das sagt der Effektivpreis aus

Um die iPhone-Angebote vergleichbar zu machen, geben wir jeweils den Effektivpreis an. Der verrät euch die Gerätekosten, also wie viel ihr für das iPhone abzüglich des Tarifs zahlt. Wir haben bei unserer Auswahl neben einem guten Effektivpreis auch Angebote mit niedrigen Monatsraten berücksichtigt.

Formel für den Effektivpreis ("Laufzeit" x "Bundle-Kosten"+ "Versand/Gerätekosten") - ("Tarifkosten" x Laufzeit) = "Effektivpreis des iPhones" Beispielrechnung (24 Monate x 49,99 Euro + 9,98 Euro) - (44,99 Euro x 24 Monate) = 129,98 Euro

Deal zum iPhone 14 Plus

Apples iPhone 14 Plus ist das große Standardmodell (© 2022 CURVED )

Das iPhone 14 Plus (hier im Test) ist schon rund zwei Jahre alt, aber nach wie vor ein absolutes Top-Handy. Zu seinen Kaufargumenten zählen:

das riesige 6,7-Zoll-OLED-Display.

der ausdauernde Akku mit bis zu 26 Stunden Videowiedergabe.

das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Da es fast die gleichen Maße wie das iPhone 14 Pro Max hat, ist das iPhone 14 Plus die perfekte Wahl für alle, die sich zwar ein großes iPhone wünschen, dafür aber nicht allzu tief in die Tasche greifen wollen. Apple veranschlagt einen Preis von 949 Euro. In diesem iPhone-Angebot bekommt ihr es fast umsonst:

Logitel: iPhone 14 Plus zum Effektivpreis von 9,98 Euro nur 24 Monate Laufzeit

65 GB Internet-Flatrate (5G/LTE) im Vodafone-Netz

zusätzlich 200 Euro Wechselbonus bei Rufnummermitnahme

monatlich 44,99 Euro

Deals zum iPhone 15

Das iPhone 15 hat eine Dynamic Island, wie auch die Pro-Modelle (© 2023 Apple )

Das iPhone 15 ist Apples aktuelles Standardmodell. Es vereint ein kompaktes Design mit ausgewogener Technik. Zu seinen Highlights zählen:

das kompakte Design (147,6 x 71,6 x 7,8 mm / 6,1 Zoll).

die Dual-Kamera mit 48-MP-Weitwinkellinse.

der leistungsstarke Chipsatz A16 Bionic.

Das iPhone 15 ist Apples günstigstes Modell im aktuellen Lineup. Einzeln kostet es beim Hersteller 949 Euro. Mit diesen Deals spart ihr:

Congstar: iPhone 15 zum Effektivpreis von 689,99 Euro 10 GB Internet-Flatrate (LTE) im Telekom-Netz

GB+: Jedes Jahr 1 GB mtl. mehr

zusätzlich 100 Euro Ankaufbonus eines Altgeräts

monatlich 36 Euro

o2: iPhone 15 zum Effektivpreis von 185,99 Euro 70 GB Internet-Flatrate (5G/LTE) im o2-Netz

Grow-Vorteil: Jedes Jahr 10 GB mtl. mehr

Tauschoption: 181 Euro Ankaufbonus eines Altgeräts

monatlich 39,99 Euro

Deals zum iPhone 15 Pro

Das iPhone 15 Pro (rechts) ist deutlich kleiner als das Pro Max (links) (© 2023 Apple )

Apples iPhone 15 Pro ist ein kompaktes Super-Flaggschiff. Es vereint die beste Technik des Herstellers. Zum Beispiel:

superhelles OLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate

extrem leistungsstarker Chip A17 Pro

Telekamera mit optischem 3-fach-Zoom

Apple veranschlagt für das iPhone 15 Pro einen Preis von 1199 Euro. Hier geht's zu günstigeren Deals:

o2: iPhone 15 Pro zum Effektivpreis von 185,99 Euro (Aktion: iPhone "on us") 140 GB Internet-Flatrate (5G/LTE) im o2-Netz

Grow-Vorteil: Jedes Jahr 10 GB mtl. mehr

181 Euro Anzahlung (entfällt, sofern Altgerät höheren Restwert hat und bei o2 eingeschickt wird)

44,99 Euro monatlich

o2: iPhone 15 Pro zum Effektivpreis von 0 Euro 174,01 Euro Ersparnis bei den Tarifkosten im Vergleich zu SIM-Only

Unbegrenztes Datenvolumen (5G/LTE) im o2-Netz

surfen mit bis zu 300 MBit/s

54,99 Euro monatlich

Deals zum iPhone 15 Pro Max

Das iPhone 15 Pro Max in allen Farben (© 2024 Apple )

Größer und besser geht's nicht: Das iPhone 15 Pro Max ist Apples Non­plus­ul­t­ra. Es bietet unter anderem:

ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate.

eine Telekamera mit optischem 3-fach-Zoom.

einem Riesenakku, der bis zu 29 Stunden Videowiedergabe schafft.

Für das stärkste iPhone im Line-up veranschlagt Apple einen stolzen Preis. Beim Hersteller kostet das iPhone 15 Pro Max ganze 1449 Euro. Mit diesen iPhone-Angeboten spart ihr viel Geld:

o2: iPhone 15 Pro Max zum Effektivpreis von 365,99 Euro (Aktion: iPhone "on us") 140 GB Internet-Flatrate (5G/LTE) im o2-Netz

Grow-Vorteil: Jedes Jahr 10 GB mtl. mehr

361 Euro Anzahlung (entfällt, sofern Altgerät höheren Restwert hat und bei o2 eingeschickt wird)

44,99 Euro monatlich

o2: iPhone 15 Pro Max zum Effektivpreis von 5,99 Euro unbegrenztes Datenvolumen (5G/LTE) im o2-Netz

surfen mit bis zu 300 MBit/s

59,99 Euro monatlich

