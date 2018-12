Amazon verleiht über 600 Filme für je 99 Cent

Auch Amazon hat Weihnachten gefeiert und kann auf gute Geschäfte zurückblicken. Das Jahr ist aber noch nicht ganz um und passend zum nasskalten Wetter liefert Amazon Prime Video nun ein Angebot für Filme auf Leihbasis. Mitglieder können deutlich über 600 Filme für jeweils 99 Cent ausleihen.

Viele der angebotenen Titel passen auch noch zum ausklingenden Weihnachtsfest. Wer also den Weihnachtsbaum noch nicht abgeschmückt und eine Packung Lebkuchen zurückgelegt hat, der kann am letzten Wochenende des Jahres noch viele festliche Filme zum reduzierten Preis ausleihen. Mit dabei sind beispielsweise "Die Muppets Weihnachtsgeschichte", "Santa Clause" oder "Eine Weihnachtsgeschichte" mit Jim Carrey in der Hauptrolle.

Für alle etwas dabei

Abgesehen von Weihnachtsfilmen finden sich aber auch Inhalte aller anderen Genres und für alle Altersklassen im Angebot wieder. Hervorzuheben sind da beispielsweise "The Shape of Water", der 2018 gleich vier Oscars abräumen konnte, oder auch harte Actiontitel wie "Mad Max: Fury Road", "Transporter" oder "Red Sparrow". Das Angebot gilt bis einschließlich Sonntag, den 30.12.2018.

Damit ihr nicht alle 629 Filme im Sonderangebot von Amazon Prime Video durchstöbern müsst, lässt der Anbieter euch nach Kategorien filtern. Wer schon genau weiß, was er sehen möchte, kann zudem die Suchfunktion verwenden. Leiht ihr als Prime-Mitglied einen Film aus, habt ihr 30 Tage Zeit, um ihn anzusehen. Ist die Wiedergabe einmal gestartet, bleibt der Film jedoch nur noch 48 Stunden verfügbar.