Amazon verleiht wieder Blockbuster für je 99 Cent

Amazon verleiht die Filme jeweils in HD-Qualität

Pünktlich zum Wochenende sind die Amazon Prime Deals zurück: Für euren Filmeabend könnt ihr 20 Titel für je 99 Cent ausleihen. Wie gewohnt ist sowohl für Kinder, Romantiker als auch für Adrenalin-Junkies etwas dabei.

Für die geringe Gebühr schaut ihr unter anderem "Feinde – Hostiles" mit Christian Bale und Wes Studi. Das Westerndrama spielt im Sommer 1892 und handelt von einem Offizier, der einem kranken Cheyenne-Häuptling einen letzten Wunsch erfüllen soll. Das düstere und geschichtskritische Filmepos ist 2018 erschienen und hat überwiegend sehr gute Kritiken erhalten.

Passendes Produkt Amazon Prime Video

Lieber Drama, Komödie oder beides?

Weitere Highlights sind das romantische Filmdrama "Die Farbe des Horizonts", "Die brillante Mademoiselle Neila" und der witzige Kinderfilm "Gans im Glück". Ebenfalls für den Nachwuchs geeignet ist "Espen und die Legende vom Bergkönig", während ihr mit "Swimming with Men: Ballett in Badehosen" einen Film mit Lach-Garantie ausleiht.

Folgende Streifen, von denen der eine oder andere zugegeben auch etwas schwächer ist, tauchen in der 99-Cent-Liste ebenfalls auf:

"The First Purge"

"Hotel Artemis"

"Escape Plan 2: Hades"

"The Strangers – Opfernacht"

"Devil's Gate - Pforte zur Hölle"

"Reprisal - Nimm Dir, was Dir gehört!"

"Taxi 5"

"Anon"

"Gotti"

"Cold Skin: Insel der Kreaturen"

"Terminal - Rache war nie schöner"

"Liliane Susewind - Ein Tierisches Abenteuer"

"10x10"

"Loving Pablo"

Die Filme stellt euch Amazon alle in HD-Qualität zur Verfügung. Das Angebot gilt ausschließlich für Prime-Mitglieder und endet am 3. Februar 2019. Einen ausgeliehenen Film müsst ihr nicht zwingend am selben Wochenende anschauen. Wenn ihr euch den Streifen einmal gesichert habt, gibt euch Amazon 30 Tage Zeit. Achtung: Startet ihr die Wiedergabe, gibt euch der Dienst 48 Stunden, um den Streifen zu Ende zu schauen.