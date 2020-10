Android 11 macht YouTube kaputt

Google veröffentlichte mit Android 11 die aktuellste Version seines Betriebssystems für mobile Geräte. Nun häufen sich aber Beschwerden über einen Fehler, der gerade im Vollbild-Modus für massive Komplikationen sorgt, wie PhoneArena berichtet.

Betroffen sind Apps, die entweder im Querformat über den vollen Bildschirm laufen oder diese Funktion unterstützen. Darunter fallen vor allem Mobile Games und YouTube. Bei Letzterem wechseln meistens die Nutzer in den Vollbild-Modus. Ein Bug verhindert dies aber. Dieser Fehler soll auch schon in der Beta aufgetreten sein, wie einige Nutzer berichten.

Bei YouTube wird die Funktion unter anderem durch das Drehen des Smartphones aktiviert. Besteht der Fehler, bleibt der Screen aber unverändert im Hochkant-Format. Bei Spielen, die nur im Querformat ausgeführt werden, können hingegen wichtige Elemente des Screens verschwinden, unter anderem wichtige Buttons.

So löst ihr das Problem

Einfaches Minimieren und Wiederöffnen der App schafft nur teilweise Abhilfe. Zwar kann der Fullscreen-Modus danach aktiviert sein, aber ein Teil wird oben durch die Statusleiste von Android verdeckt. Statt wichtiger Elemente des Spiels seht ihr dann die Uhrzeit, euren Empfang und den derzeitigen Akkustand.

Um das Problem in Android 11 zu lösen, empfehlen betroffene Nutzer, die App komplett zu schließen und neu zu starten. Ein wiederholtes Drehen des Geräts verschaffte hingegen keine Abhilfe.

Kommt bald ein Update?

Ob und wann Google ein Update zur Fehlerbehebung veröffentlicht, ist noch unklar. Es bleibt nur zu hoffen, dass das Unternehmen nicht zu lange damit wartet. Android 11 wurde am 8. September veröffentlicht und bietet einige neue Features. Unter anderem führt das Update die Möglichkeit ein, längere Filme am Stück zu speichern. Vorher galt eine Obergrenze: Filme durften nicht größer als 4 GB sein. Des Weiteren gibt es in der neuen Version des Betriebssystems eine Smart-Home-Steuerung und die Möglichkeit, den Zugriff auf die Kamera und den Standort für jede App einzeln zu erlauben oder abzulehnen.