Android 11 für Galaxy S20, S10 und Co.: So schnell bekommt ihr das Update

Schon bald steht euch One UI 3.0 zur Verfügung. Mit dem Update kommt auch Android 11 auf das Galaxy S20, S10 und viele andere Galaxy-Smartphones. Wann ihr mit dem Download für euer Gerät rechnen könnt, verrät ein erster Zeitplan von Samsung. Zuerst wird die Galaxy-S20-Serie versorgt.

Schon seit einigen Monaten arbeitet Samsung an One UI 3.0. Die neue Benutzeroberfläche basiert auf Android 11 und ist schon als Beta auf einigen Galaxy-Smartphones verfügbar. Jetzt hat Samsung einen Zeitplan für die fertige Version von One UI 3.0 veröffentlicht, wie ein Screenshot in einem Samsung Forum zeigt. Die Info gilt zunächst nur für Ägypten, die Aktualisierung könnte in Deutschland also theoretisch auch etwas früher (oder später) erscheinen. Trotzdem könnt ihr euch nun schon eine ungefähre Übersicht machen.

In diesen Monaten kommt One UI 3.0 für euer Galaxy

Als erste Smartphones erhalten das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra die neueste Version von One UI, danach folgen diverse Geräte bis zum August 2021:

Dezember 2020

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Januar 2021

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Februar 2021

Galaxy Fold

Das erste Foldable von Samsung bekommt Android 11 Anfang 2021 (© 2019 CURVED)

März 2021

Galaxy A51

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

April 2021

Galaxy A50

Galaxy M51

Mai 2021

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Juni 2021

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Juli 2021

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

August 2021

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

Auffällig bei diesem Zeitplan ist, dass mit dem Galaxy S20 FE und Galaxy S10e zwei recht beliebte Budget-Flaggschiffe von Samsung fehlen. Die Liste scheint also nicht vollständig oder die fehlenden Geräte erhalten das Update ungefähr zeitgleich mit den anderen Modellen ihrer Serie.

Drei Jahre Update bei neuen Galaxy-Smartphones

Für große Android-Aktualisierungen sieht es für Samsung-Nutzer übrigens in Zukunft recht gut aus. Zwar steht das Update auf Galaxy-Smartphones meist nicht besonders schnell bereit, hier haben Xiaomi, Google und OnePlus die Nase vorn, aber dafür verspricht der südkoreanische Konzern drei Jahre lang neue Android-Versionen. Damit sind die Smartphones der Marke recht zukunftssicher, wobei man auch hier nicht ganz an die lange Software-Unterstützung von Apple herankommt.