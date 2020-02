Worauf legt Google den Fokus bei Android 11? Das hat das Unternehmen anscheinend ungewollt veröffentlicht. Der gewährte Einblick ist in jedem Fall ein interessantes Indiz.

Google hat die Webseite für die Entwicklervorschau von Android 11 online gestellt, berichtet Android Police. Dies war allerdings ungeplant und so verschwand die Seite auch schnell wieder. Da war es jedoch bereits zu spät, denn die ersten Details zur neuen Version von Googles Betriebssystem kennen wir nun bereits.

Mehr Privatsphäre und Unterstützung für Falt-Handys?

Die Entwickler konzentrieren sich bei Android 11 offenbar – wie bereits bei Android 10 – auf die Privatsphäre. Ihr sollt eure Daten besser schützen können. Google wird demnach die App-Entwickler dazu auffordern, in ihren Anwendungen entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Worum es im Detail geht, verrät die Info-Karte allerdings nicht.

Geplant sind anscheinend auch tiefgreifende Systemänderungen. Diese könnten sich womöglich auf Apps auswirken, die ihr aus dem Play Store herunterladet. Auf die Entwickler der Apps wartet demnach einiges an Arbeit. Zudem legt Google mit Android 11 den Fokus auf neue Schnittstellen für faltbare Smartphones.

Dass sich der Hersteller diesem Thema verstärkt widmen möchte, überrascht nicht; und war bereits in Android 10 ein wichtiger Punkt. Google arbeitete zuletzt auch beim Galaxy Z Flip eng mit Samsung zusammen, um in der neuen Gerätekategorie einen optimalen Software-Support bieten zu können. Von dem Engagement sollen wohl auch andere Hersteller von Falt-Handys profitieren.

Release bereits Ende Februar?

Die Seite erwähnte auch neue Funktionen, aus den Bereichen Teilen, Konnektivität, Medien und Biometrie. In der Gerüchteküche ist seit einiger Zeit zudem von Bluetooth im Flugmodus und schnellerem Datenaustausch sowie einem erweiterten Dark Mode die Rede.

Die versehentlich veröffentlichte Webseite für die Entwicklervorschau von Android 11 könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass jene Preview bereits Ende Februar oder spätestens Anfang März erscheint. Google scheint den Release zumindest bereits vorzubereiten. In der Vergangenheit erschien die erste Version immer im März, wobei sich ihre Veröffentlichung zuletzt immer ein wenig nach vorne schob. Mutmaßlich ist Google in diesem Jahr also sogar noch einmal früher dran.