Android 12 für Samsung: Update holt S20 und Mittelklasse-Liebling ins Boot

Die Foldable-Modelle Samsung Galaxy Z Flip 3 (mit Vertrag) und Samsung Galaxy Z Fold 3 (mit Vertrag) sind bereits mit Android 12 versorgt. Nun legt der Hersteller aus Südkorea nach und spielt die aktuelle Version des Betriebssystems auch auf das Galaxy S20 und das Galaxy A52. Außerdem dürfen sich Besitzer des Galaxy S10 über das Update freuen.

Update (7.1.2022, 13:26 Uhr): Inzwischen scheint Android 12 auch für das Samsung Galaxy S20 Ultra zur Verfügung zu stehen. Gut möglich, dass auch das S20+ schon bald vom Update profitiert.

Nutzer des Samsung Galaxy S20 sollten ihre Smartphones aufladen und sich schleunigst ins nächste WLAN begeben, denn das Update auf Android 12 steht ins Haus und ist mit knapp 2,5 GB ziemlich groß. Was erwartet euch? Nicht nur neue Features und Funktionen der aktuellen Android-Version, sondern auch das überarbeitete Interface One UI 4 von Samsung.

Android 12 hat viele Neuerungen im Gepäck. Welche Features auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Auch die Mittelklasse bekommt Android 12

Ihr müsst allerdings nicht Besitzer eines Samsung-Flaggschiffs sein, um in den Genuss von Android 12 zu kommen. Nachdem das Samsung Galaxy A72 (mit Vertrag) bereits seit vorgestern mit dem neuen Betriebssystem ausgestattet werden kann, folgt ab sofort auch das Samsung Galaxy A52 (mit Vertrag). Wer jedoch die 5G-Varianten der beiden Samsung-Smartphones nutzt, muss sich noch etwas gedulden. Die Updates für diese beiden Versionen kommen erst ein wenig später. Samsung plant Android 12 für die 5G-Mittelklasse im Februar. Auch Nutzer der Vorjahresmodelle (A51 und A71) müssen noch ein wenig warten. Beide Handys sollen erst im April mit Android 12 versorgt werden.

Zusätzlich zu den Mittelklasse-Verkaufsschlagern steht auch die Galaxy-S10-Reihe bereits in den Startlöchern. Die Zeit für das Galaxy S10 Lite ist schon gekommen, zumindest in Spanien: Das Samsung-Smartphone könnt ihr dort ab sofort ebenfalls mit dem neuen Betriebssystem ausrüsten. Hierzulande dürfte Android 12 jedoch auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn weitere Geräte der S10-Serie sollen im Januar folgen, auch in Deutschland.