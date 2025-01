Bei Amazon gibt's eine Ladestation vom Markenhersteller Anker derziet günstiger. Das Gadget ist eine gute Wahl, wenn ihr keine Lust mehr auf Kabelsalat in eurem Zuhause habt. Und selbst für Tablets und MacBooks ist genügend Power unter der Haube.

Die Details: Anker Ladestation (6 Ports)

3x USB-C, 3x USB-A

112 Watt Gesamtleistung

inkl. Kabelmanager

Dealpreis: 31,99 Euro (statt 39,99 Euro)

Das macht die Ladestation von Anker aus

Die Anker Ladestation bietet insgesamt sechs Anschlüsse (3x USB-C, 3x USB-A) und eine Leistung von insgesamt 112 Watt. Allerdings verteilt auf die verschiedenen Ports. So unterstützt ein USB-C-Anschluss 30 Watt, die anderen beiden nur 20 Watt. Bei den USB-A-Ports erwartet euch einmal bis zu 18 Watt, die anderen zwei bieten bis zu 12 Watt.

So ausgestattet könnt ihr nicht moderne Android-Smartphones und iPhones schnell aufladen. Beziehungsweise so ziemlich alles, was ihr über einen USB- oder Lightning-Anschluss mit Energie betanken könnt. Selbst Tablets/iPads oder MacBooks lassen sich über die Anker-Ladestation befüllen – allerdings langsamer als mit dem jeweils mitgelieferten Netzteil.

Der größte Vorteil: Die Station belegt nur einen Stromanschluss. Ihr könnt diese etwa auf einem Schrank oder Nachttisch deponieren und dort gebündelt die Geräte eurer Wahl aufladen. Mit dabei ist auch ein Kabelmanager, damit es etwas geordneter aussieht. Zum Dealpreis von 31,99 Euro macht ihr hier nicht viel falsch.

Vorgänger bei mir bereits im Einsatz Christoph Lübben Ich nutze das Vorgängermodell schon länger privat im Wohnzimmer. Egal, ob Handys, iPad oder PS5-Controller: Die Ladestation ist bei mir täglich im Einsatz. Platziert ist sie dezent auf einem Schrank auf Kopfhöhe. Für mich ist es komfortabel, alle Geräte am selben Ort aufladen zu können – ohne, dass gleich drei oder noch mehr Plätze in der Mehrfachsteckdose belegt sind. Ich kann das Gadget demnach nur empfehlen. Nur zum Aufladen von MacBooks und anderen größeren Geräten würde mir die Geduld fehlen – hier könnt ihr nämlich über zwei Stunden Ladezeit einplanen.