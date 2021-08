Die offizielle Support-App von Apple hat ein Update erhalten. Eine Geräteklasse, die lange nicht vertreten war, ist nun am Start. Das dürfte alle Nutzer von Apple AirPods freuen.

Bisher wart ihr bei fehlerhaftem Verhalten oder gar einem Defekt eurer AirPods auf Hilfe von Außerhalb eures iPhones angewiesen. Benötigt ihr Support, könnt ihr ab jetzt ganz bequem in der Apple-Support-App nach Lösungen suchen. Darin bekommt ihr eine Übersicht eurer Apple-Produkte und Dienstleistungen und die dazu gehörigen Lösungen bei Problemen - jetzt auch mit Apple AirPods.

AirPods: Probleme lösen leicht gemacht

Alle AirPods-Modelle sind enorm zuverlässig und nutzerfreundlich. Auch der Einrichtungsprozess ist sehr leicht: Einfach das Case aufklappen und schon geht's an eurem iPhone weiter. Danach registriert euer Apple-Gerät automatisch die Verbindung, sobald ihr die AirPods ins Ohr legt. Das funktioniert sogar geräteübergreifend: Wechselt ihr zum Beispiel vom iPhone aufs iPad, wechselt auch die Verbindung zu den AirPods automatisch mit auf das Gerät, das ihr gerade benutzt.

So sieht der Eintrag zu euren AirPods in der Apple-Support-App aus (© 2021 CURVED )

Doch auch Apple-User stehen manchmal vor Problemen, die sich nicht so einfach lösen lassen. Für die meisten dieser Art gibt es mit der Support-App von Apple eine praktische Hilfe. Damit lassen sich bereits viele Probleme lösen. Kommt ihr auch so nicht weiter, bietet euch die App eine direkte Weiterleitung zum Apple-Support. Ihr habt die Wahl zwischen Chat, Anrufen und dem Reperatur-Service. Bisher war man bei Problemen mit AirPods auf Apples Website oder Nutzerhilfe angewiesen. Ab jetzt geht's auch direkt per App.

Wann kommen die neuen AirPods?

Mit den AirPods, den AirPods Pro und den AirPods Max hat Apple bereits eine breite Produktpalette der beliebten Apple-Kopfhörer. Gerade die Standard-Ausführung ist dank des günstigsten Preises sehr beliebt und aus dem Stadtbild vieler Metropolen nicht mehr wegzudenken. Die Gerüchteküche spricht eine eindeutige Sprache: Die Zeichen auf Apple AirPods 3 stehen gut. So sollen die AirPods 3 noch 2021 erscheinen.