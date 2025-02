Cyberport bietet unter dem Slogan "Mach deine Träume wahr" aktuell iPhones, Macs und weitere Apple-Produkte zum Sparpreis an. Wir verraten euch, welche drei Angebote sich besonders lohnen. Aber entscheidet euch schnell, denn die Aktion gilt nur bis zum 9. Februar 2025.

Mehr Infos zu den drei besten Deals

iMac 24" (M3): Ganze 632 Euro günstiger

Perfekt für kreative Arbeiten: der Apple iMac 24 (M3) (© 2025 Apple/Cyberport )

Die technischen Details des iMac 24" (M3)

Der iMac mit M3-Chip ist nicht das aktuellste Modell, da es inzwischen den M4-Prozessor gibt. Trotzdem ist der iMac (2023) einer der besten All-in-One-Desktop-Computer der Welt und perfekt für alle, die gern kreativ arbeiten – vor allem für Grafiker. Er lohnt daher auch 2025 noch. Hier die Highlights des Deal-Modells:

mächtiger M3-Chip für eine extrem gute Performance

24 Zoll großes 4.5K-Retina-Display – perfekt zum Zocken und Arbeiten

eingebaute 1080p FaceTime HD Kamera + Mikro in Studioqualität + 6-Lautsprecher-System mit 3D Audio

16 GB RAM und 256 GB Speicherkapazität

in schickem Silber

Für nur 1299 Euro – ist das ein guter Deal?

Apple bietet den iMac 24" (M3) mit den gleichen Konfigurationen nicht mehr im eigenen Shop an, da inzwischen ein Modell mit M4-Chip auf dem Markt ist. Die ursprüngliche UVP beträgt aber 1932 Euro. Demnach spart ihr 632 Euro mit dem Cyberport-Deal.

Und was zahlt man bei anderen Drittanbietern? Tatsächlich gibt es kaum noch Angebote, da das 2023er-Modell stark vergriffen ist. Preislich liegen sie aber alle im gleichen Bereich wie der Cyberport-Deal. Demnach könnt ihr ruhigen Gewissens zuschlagen.

MacBook Air 13,6" (M3): Ganze 560 Euro günstiger

Die technischen Details des MacBook Air 13,6" (M3)

Das MacBook Air mit M3-Chip ist das aktuelle Modell der Reihe. Es kam 2024 auf den Markt und wurde vor allem bezüglich der Leistungsfähigkeit und Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert. Für das mobile Arbeiten gibt es kaum ein Notebook, das vergleichbare Features und Hardware bietet. Die Highlights:

ultraschneller M3-Chipsatz für flottes Arbeiten und Zocken

superleicht und nur 11,3 mm dünn

laut Hersteller bis zu 18 Stunden Laufzeit

großes 13,6 Zoll Liquid Retina Display

16 GB RAM und 512 GB interner Speicher

trendiges Space Grau

Für nur 1119 Euro – ist das ein guter Deal?

Bei Apple im Laden kostete das MacBook Air 13,6" (M3) in der gleichen Konfiguration ursprünglich 1759 Euro (UVP). Der Cyberport-Deal ist darauf bezogen 560 Euro günstiger. Allerdings bietet auch Apple das Notebook mittlerweile für 1529 Euro an. So spart ihr "nur" noch 410 Euro.

Ein kurzer Blick auf die Angebote anderer Drittanbieter zeigt: Cyberport hat den günstigsten Deal zum MacBook Air 13,6" (M3). Es gibt ein paar andere Anbieter, die den gleichen Preis verlangen, aber niemanden, der einen besseren Deal hat.

iPhone 16: Ganze 110 Euro günstiger

Das iPhone 16 in Pink, Grün und Blau (© 2024 Apple )

Die technischen Details zum iPhone 16

Das iPhone 16 ist Apples Basismodell aus der aktuellen Flaggschiffreihe. Es zeichnet sich durch sein handliches Design, einzigartige Features, eine besonders hohe Sicherheit und Top-Hardware aus. Hier die Highlights des im Cyberport-Deal enthaltenen Modells im Überblick:

hochauflösendes Display (2556 x 1179 Pixel) im handlichen 6,1-Zoll-Format

128 GB interne Speicherkapazität

trendiges, schwarzes Gehäuse

Dual-Kamera mit hochauflösendem 48-MP-Hauptsensor

rasend schneller A18-Chip

Zugriff auf die KI "Apple Intelligence" ab April mit dem Update auf iOS 18.4

Für nur 839 Euro – ist das ein guter Deal?

Kauft ihr das iPhone 16 bei Apple im Store oder online, bezahlt ihr für die 128-GB-Variante ganze 949 Euro. Mit dem Cyberport-Angebot spart ihr demnach 110 Euro auf die UVP.

Doch wie sieht es im Vergleich zu anderen Drittanbietern aus? Kurz gesagt: Ebenfalls hervorragend. Aktuell gibt es nur ein paar wenige Shops, die das iPhone 16 ab rund 839 Euro listen. Was Cyberport anbietet, ist demnach der Bestpreis.

