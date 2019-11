Die Apple Card ist zumindest in den USA bereits verfügbar. Und dort macht das Zahlungsmittel gerade Schlagzeilen – nur leider keine positiven. Der Vorwurf: Frauen erhalten einen geringeren Kreditrahmen als Männer. Selbst bekanntere Personen haben sich bereits hierzu geäußert, berichtet Bloomberg.

Auf Twitter machte der Software-Entwickler David Heinemeier Hansson seinem Ärger Luft. Ihr findet die Beiträge am Ende des Artikels. Ihm zufolge hat er mit seiner Apple Card einen 20-mal höheren Kreditrahmen als seine Frau erhalten. Da sie bereits seit langer Zeit verheiratet sind sogar gemeinsame Steuererklärungen abgeben, gebe es dafür keinen Grund. Der Entwickler fügt hinzu, dass er sogar einen schlechteren Kredit-Score als seine Frau besitzt. Demnach hätte er selbst den geringeren Finanzrahmen eingeräumt bekommen müssen.

Apple-Mitgründer hat das gleiche Problem

Aufgrund der Bekanntheit von David Heinemeier Hansson wurde der Fall schnell im Netz bekannt – und seine Frau hat plötzlich wohl doch einen höheren Finanzrahmen erhalten. Womöglich zu spät: Mittlerweile hat sich selbst der Apple-Mitgründer Steve Wozniak zu der Angelegenheit geäußert. Auch sein Kreditrahmen soll das 10-fache von dem seiner Frau betragen. Doch anscheinend besitzt das Paar ein gemeinsames Konto und teilt alle Besitztümer. Zudem haben sich zahlreiche Nutzer gemeldet, die ebenfalls der Meinung sind, dass die Apple Card Frauen benachteiligt.

Apple selbst könnt ihr nun aber wohl nicht direkt Sexismus vorwerfen. Für die Vergabe der Kreditrahmen sei das Bankunternehmen Goldman Sachs zuständig. Eine händische Prüfung aller Daten fällt hier für eine Festlegung nicht an. Stattdessen soll die Bank auf einen Algorithmus setzen, der automatisch ein Kreditlimit festlegt. Das ist heutzutage durchaus üblich und spart viel Zeit sowie Geld.

Änderungen für automatische Bewertungen in Sicht?

Offenbar hat das Finanzamt von New York die Ermittlungen bereits aufgenommen. Es wird demnach geprüft, ob es bei der Kreditvergabe zu einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts kommt. Gesetzlich wäre das nämlich verboten und könnte dementsprechend geahndet werden.

Durch die Apple Card ist wohl ein Problem in den Mittelpunkt gerückt, das es schon seit geraumer Zeit gibt. Kaum einer weiß, wie Algorithmen vorgehen, um einen Kreditrahmen zu bestimmen. Anscheinend sind sich viele Experten jedoch einig, dass Geschlechter keine Rolle bei der Vergabe spielen. Ob sich in Zukunft dennoch etwas an der Kreditvergabe via Algorithmus ändert, könnte auch von der aktuell laufenden Ermittlung abhängig sein.