Apple hat mit der neuesten Version von iOS 15 ein lange versprochenes FaceTime-Feature nachgeliefert, über das sich Musik und Videos während eines Calls gemeinsam teilen lassen. Und nach einer Zeit der Ungewissheit ist nun auch endlich offiziell, dass Spotify die "SharePlay"-Funktion in seiner App unterstützt.

Mit "SharePlay" ermöglicht Apple es FaceTime-Nutzern, zum Beispiel Videos oder Musik gemeinsam in einem Videocall synchronisiert auf den eigenen Geräten zu sehen bzw. zu hören. Hierbei kann jeder die Wiedergabe steuern. Als unterstützte Dienste nannte Apple zunächst nur Apps wie Apple Music, Apple TV+ und Apple Fitness+, Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, SoundCloud, TikTok und Twitch.

Ab iOS 15.1 kommt also auch Spotify hinzu. Da zwischen Apple und dem Musikstreaming-Dienst nicht das beste Verhältnis besteht, waren viele Nutzer im Vorfeld besorgt, dass es nicht dazu kommen würde.

SharePlay für iPhone: Diese Spotify-Version braucht ihr

Bereits in Beta-Versionen der Spotify-App tauchte die Unterstützung für "SharePlay" auf, wie User in der Community berichteten. Nun ist das Feature zum gemeinsamen Musikhören auch in der regulären Version angekommen. Damit das Ganze klappt, benötigt ihr ein iPhone (oder iPad) mit iOS 15.1 oder neuer und die Spotify-App ab Version 8.6.78. Auf unserem iPhone ist die aktuelle Version 8.6.78.419 installiert.

So funktioniert es

Wenn ihr jetzt während eines FaceTime-Anrufs Spotify startet und einen Inhalt abspielt, wird automatisch eine Spotify Gruppen-Session erstellt, der andere Person im Anruf beitreten können. Die Funktion ist allerdings auf Nutzer des Premium-Abos von Spotify beschränkt.

Alle Teilnehmer, die mitmachen wollen, müssen die Spotify-App installiert haben und eine kostenpflichtige Mitgliedschaft beim Musikdienst besitzen. Einen Song aus eurer kostenlosen Zufalls-Playlist wird ein Freund also wohl nicht für euch überspringen können.

Mit dem ursprünglich schon zum Release von iOS 15 erwarteten "SharePlay" und der neuen Spotify-Version haben teilfreudige Apple-Nutzer nun aber zumindest ohne langwierige Verzögerungen die ersehnte Alternative zum eigenen Musikdienst des Unternehmens aus Cupertino.