Apple iOS 13: Dieses iPhone-Feature sollte auch für Android Pflicht sein

Erst Anfang Juni hat Apple zahlreiche Details über iOS 13 im Rahmen der WWDC 2019 enthüllt. Mit der neuen Version des Betriebssystems bekommt ihr auch mehr Überblick über die Hintergrundaktivitäten von Apps. Ein Feature, das sich Google ganz genau ansehen sollte.

Viele Apps fragen euch, ob sie euren Standort im Hintergrund ermitteln dürfen. Wann und wie häufig die Programme euch anschließend tracken, wisst ihr allerdings nicht. Mit iOS 13 ändert sich das, wie 9to5Mac berichtet. Das Update führt ein Pop-Up-Fenster ein, das euch die entsprechenden Informationen liefert. Inklusive Kartenansicht. Im Tweet weiter unten im Artikel seht ihr einen Screenshot von dem Feature.

Tracking mit Erklärung

In dem Pop-Up könnt ihr auf einer Karte nachvollziehen, wo euch eine bestimmte App getrackt hat. Wurdet ihr auf einer Strecke mehrmals geortet, könnt ihr das ebenso über die Funktion einsehen. Beim Einblick könnt ihr dann entscheiden, was ihr von dem Tracking haltet. Apple bietet euch direkt an, für die App eine Ortung im Hintergrund einzuschränken.

Oder ihr könnt dem Programm weiterhin die Erlaubnis erteilen, immer auf euren Standort zugreifen zu dürfen. Offenbar haben die Entwickler einer App sogar die Möglichkeit, euch über den Grund des Trackings aufzuklären. Im Pop-Up soll unter iOS 13 ein entsprechender kurzer Erklärtext auftauchen.

Weniger Ortung, mehr Akkulaufzeit

Für eure Privatsphäre ist diese Neuerung sehr praktisch. Und gerade deshalb sollte Google über eine ähnliche Funktion für Android nachdenken. Zahlreiche Apps greifen via GPS auf euren Standort zurück. Doch da dies im Hintergrund geschieht, bekommt ihr das in der Regel nicht mit. Zudem ist es womöglich nicht immer nötig, dass ein Programm euch ortet. Immerhin verkürzt die GPS-Nutzung auch die Akkulaufzeit.

Wenn euer iPhone oder Android-Handy euch nun allerdings von Zeit zu Zeit darauf aufmerksam macht, sorgt das für mehr Transparenz. Und einem besseren Bewusstsein dafür, welche Berechtigungen ihr (womöglich leichtfertig) welcher App erteilt habt. Noch ist aber unklar, wie oft das Pop-Up unter iOS 13 auftauchen wird. Gerade wenn viele Apps Zugriff auf euren Standort haben, könnte das Feature auf dem iPhone Xs und Co. vielleicht störend sein.