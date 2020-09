2020 ist vieles anders, auch die Apple-Keynote zum Ende des Sommers. Im ersten Teil der Veranstaltung stellte das Unternehmen neue Apple-Watch- und iPad-Modelle vor. Auch eine neue Version des vergleichsweise günstigen Basismodells ist dabei: das iPad 8. Generation.

Als Chipsatz kommt Apples A12 Bionic zum Einsatz – und wenig Power hat das Herzstück nicht. Gleich zu Beginn der Vorstellung gab Apple sich angriffslustig und führte allerhand Vergleiche mit anderen tragbaren Computern an. So sei das iPad 8. Generation (2020) Apple zufolge beispielsweise bis zu sechs mal schneller als das meistverkaufte Chromebook.

Wie alle neuen iPad-Modelle erscheint auch das iPad 8. Generation direkt mit iPadOS 14, der neuen Version von Apples Tablet-Betriebssystem. Wie schon der Vorgänger unterstützt auch die Version für 2020 den Einsatz des Eingabestiftes Apple Pencil (1. Generation). Wer viel mit dem Tablet schreiben möchte, kann es auch mit der Anstecktastatur Smart Keyboard verbinden und es so quasi in einen Laptop verwandeln.

iPad 8. Generation: Preise, Modelle und Apple-TV-Plus-Bonus

Wie seit einigen Jahren üblich gibt es auch das iPad 8. Generation (2020) in einer reinen WLAN-Variante und auch als LTE-fähiges Modell inklusive SIM-Kartenschacht. Ersteres startet bei 369,40 Euro und bringt in dieser Ausführung 32 Gigabyte internen Speicher mit. Die LTE-Version des iPad 8 kostet mit 32 GB Speicher schon 505,90. Beide Geräte sind für einen Aufpreis auch mit 128 GB internem Speicher verfügbar. Weiterhin gilt außerdem die zeitlich begrenzte Aktion, während der Käufer eines neuen iPad ein Jahr kostenlosen Zugriff auf das Streaming-Angebot Apple TV Plus erhalten.

Das iPad 8. Generation von 2020 kann mit dem Smart-Keyboard-Zubehör in einen Laptop verwandelt werden.

Während Apple den Verkaufsstart neuer iPhones – und wohl auch den der neuen iPhone-12-Modelle – einige Tage im Voraus ankündigt, geht das Unternehmen bei den neuen iPads und Apple-Watch-Modellen nun anders vor. Das neue iPad 8. Generation gibt es ab sofort, also ab dem 15. September 2020 online zu kaufen. Ab Freitag, dem 18. September, soll das Tablet dann auch erhältlich sein.