Etwas unerwartet hat Apple das September-Event mit dem iPad als erste Hardware-Kategorie begonnen und mehrere Tablets angekündigt: Ein neu gestaltetes iPad mini für 2021 und ein aufgefrischtes iPad für Einsteiger.

Wer das iPhone 13 direkt zu beginn erwartet hat, wurde von gleich zwei neuen iPads überrascht, die viele erst zu einem separaten Apple-Event in 2021 vermutet haben. Das Einsteiger-iPad hat vor allem innerlich ein kleineres Upgrade bekommen, das iPad mini wurde in der neuen Version komplett umgestaltet.

Apple iPad mini (2021): Neues Design im Air-Look und mehr Power

Das alte iPad mini aus dem Jahr 2019 hat endlich ein Redesign und ein ordentliche Hardware-Upgrades bekommen. Die Optik stimmt zumindest weitestgehend mit den bereits in Gerüchten aufgetauchten Render-Bildern überein. Der neue Look ist allerdings nicht völlig unbekannt: Apple hat das Design des iPad Air aus dem vergangenen Jahr praktisch übernommen und auf die Größe des iPad mini geschrumpft. Das neue Liquid Retina Display ist von ursprünglich 7,9 Zoll auf 8,3 Zoll mit gleichmäßigen Rändern angewachsen. Außerdem wird jetzt der weite P3-Farbbereich und True Tone unterstützt.

So sieht das iPad mini aus (© 2021 Apple )

Der Touch-ID-Sensor ist nun, wie beim Air-Modell, für mehr Bildfläche im Power-Button versteckt. Die Front- und Hauptkameras haben ebenfalls ein Upgrade erhalten. Mit der Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera kann jetzt der Center-Stage-Modus für automatische Zentrierung beim Videoanrufen genutzt werden. Im Inneren des neuen iPad mini arbeitet der aktuelle Chipsatz von Apple: A15 Bionic. Kreative können außerdem vom Apple Pencil der 2. Generation und dem neuen USB-C-Anschluss profitieren, den wir bereits von den Pro-Modellen kennen.

iPad mini: Release und Preis

Das iPad mini kann bereits heute in einer WiFi-only-Variante und optional mit 5G-Konnektivität für 549 Euro in der günstigsten Ausführung mit 64 GB Speicher vorbestellt werden, ehe es Ende nächster Woche, am 24. September 2021, ausgeliefert wird. Mit 5G-Modem zahlt ihr mindestens 719 Euro. Wählt ihr optional 256 GB Datenspeicher, steigt der Preis noch einmal deutlich auf 719 bzw. 889 Euro. Bei der Farbauswahl hat Apple ebenfalls mit insgesamt 4 Farben nachgelegt: Space Grau, Rosé, Violett und Polarstern (Gold?).

Apple iPad mini Farben (© 2021 Apple )

Apple iPad: Hardware-Upgrade für das Einsteiger-iPad

Neben dem iPad mini wurde auch das günstigste Tablet vom Unternehmen aus Cupertino etwas aufgefrischt. Hier wurde vor allem ein neuer Chipsatz eingesetzt, um die Performance im Vergleich zum Vorgänger anzuheben. Das Design behält das neue iPad 10.2 unverändert bei. Im Inneren sorgt nun ein A13 Bionic für mehr Leistung, den wir aus dem iPhone 11 kennen. Das Display unterstützt jetzt ebenfalls True Tone, was für ein angenehmeres Bild sorgen soll.

Neben dem schnelleren Chipsatz wurde auch die Frontkamera verbessert. Die 12-MP-Ultraweitwinkelkamera ermöglicht wie beim iPad mini den Folgemodus Center Stage für Videoanrufe. Ein willkommenes Upgrade ist auch der Grundspeicher für Dateien auf 64 GB von einst 32 GB. Natürlich hätte man hier gerne auch etwas mehr gesehen. Optional gibt es auch eine Version mit 256 GB internem Speicher.

Apple iPad 2021 Zubehör (© 2021 Apple )

iPad (2021): Release und Preis

Auch das neue Einsteiger-iPad kann ab jetzt vorbestellt werden. Am Freitag, den 24. September 2021, geht es dann zum Release in den Verkauf. Die günstigste Variante des neuen iPads startet ab einem Preis von 379 Euro für die WiFi-Variante. Mit LTE-Unterstützung werden mindestens 519 Euro fällig. Mehr Speicher kostet euch 549 bzw. 689 Euro. Die Farbauswahl beschränkt sich allgemein auf lediglich zwei Optionen: Space Grau und Silber.