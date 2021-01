iPhone 12, iPhone 12 Pro und Pro Max machen wunderbare Fotos. Um das zu zeigen, hat Apple Bilder von Fotografen aus aller Welt gesammelt. Und die können sich wahrlich sehen lassen.

Gute Voraussetzungen dafür bringen alle Varianten des iPhone 12 mit: Fortschrittliche Sensoren, große Blenden für mehr Licht sowie der starke A14-Chipsatz machen fantastische Bilder möglich. In Verbindung mit einer gut abgestimmten Software lassen sich damit selbst in den tristesten Umgebungen stimmungsvolle Fotos knipsen.

Passendes Produkt Apple iPhone 12 mini

iPhone 12 (mini): Dual-Kamera mit viel Power

Das Standardmodell sowie das iPhone 12 mini haben eine Dual-Kamera mit einem Standard- und einem Ultraweitwinkel-Objektiv. Sie lösen beide mit 12 MP auf und besitzen eine Blende von f/1.6. Im Vergleich zum iPhone 11 fangen die Kameras der neuen Apple-Smartphones rund 27 Prozent mehr Licht ein. In Verbindung mit Smart HDR und Deep Fusion glänzen Fotos des iPhone 12 mit einem hohen Kontrast, scharfen Texturen und natürlichen sowie satten Farben:

Spiegelreflexkamera? Falsch, Das Foto kommt vom iPhone 12 mini (© 2021 Apple)

Gerade beim Kontrast punktet das iPhone 12 (© 2021 Apple)

Details fängt das iPhone 12 mini schön ein (© 2021 Appple)

Ein exotisches Land? Falsch.. Norddeutschland von mir selbst geschossen. (© 2021 CURVED)













iPhone 12 Pro und Pro Max: Noch mehr Möglichkeiten

Die Triple-Kamera von iPhone 12 Pro und Pro Max ist zusätzlich mit einem Tele-Objektiv ausgestattet (ebenfalls 12 MP). Gerade ambitionierten Nutzern gelingen mit den Pro-Modellen sehr schöne Bilder. Das liegt unter anderem an dem optischen Zoom, den beide Modelle (in unterschiedlicher Form) mitbringen.

Der ebenfalls verbaute LiDAR-Scanner scannt die Umgebung und hilft der Kamera, die Szenentiefe zu erfassen und der Software die Möglichkeit zu geben, mit Licht, Farben und der Schärfe zu spielen. Er kommt vor allem für den Bokeh-Effekt und den Porträtmodus zur Anwendung. Doch seht selbst:

Satte und leuchtende Farben zeichnen dieses schöne Panorama vom iPhone 12 Pro aus (© 2021 Apple)

Auch hier sind die Farben und die Spiegelungen ein Hingucker vom iPhone 12 Pro Max (© 2021 Apple)

Das richtige Maß an Schärfe lassen den Hintergrund und die Spiegelung gut darstellen (© 2021 Apple)

Gerade beim Kontrast und dem Schwarzwert punktet das iPhone 12 Pro Max (© 2021 Apple)

Schöne Nachtaufnahme vom iPhone 12 Pro. Hier kann man eine Nachbearbeitung vermuten

















Nachbearbeitete Fotos?

Es ist unklar, inwieweit die veröffentlichten iPhone-12-Fotos nachbearbeitet sind. Ihr könnt davon ausgehen, dass die meisten Fotografen ihre Bilder zumindest am Smartphone nachträglich editierten. Dafür bieten Apples Geräte eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, was Licht, Kontrast, Schwarzwerte oder Farben angeht.

Dass einige Bilder im Nachhinein auch noch am PC mit einem Bildbearbeitungsprogramm von den jeweiligen Fotografen editiert worden sind, ist denkbar, muss aber nicht sein. Denn eines ist klar: Die Bilder der Handys können sich auch ohne umfangreiche Bearbeitungen sehen lassen, wie wir in unserem iPhone-12-Test feststellen durften.

Auch interessant: