iPhone 12: Das stabilste Handy aller Zeiten?

Apple präsentierte das iPhone 12 mit der neuen "Ceramic Shield"-Glasfront, welches das Gerät besser bei Stürzen schützen soll. Das Versicherungsunternehmen Allstate hat Apples neueste Flaggschiffe auf Herz und Nieren getestet. Das Ergebnis seht ihr in dem Video über diesem Artikel: So stabil wie das iPhone 12 sei noch kein Gerät gewesen.

Die neue "Ceramic Shield"-Glasfront beim iPhone 12 und dem iPhone 12 Pro soll viermal stabiler sein als herkömmliches Gorilla Glas. Kein Wunder also, dass dies ausgiebig getestet wird – nicht nur von besagter Versicherung. Bei den Preisen, die Apple für eine Reparatur veranschlagt, sind solche Tests für den normalen Verbraucher allerdings nicht zu empfehlen.

iPhone performt besser als andere Modelle

Offenbar hält Apple Wort: Das iPhone 12 sowie das iPhone 12 Pro geben bei diversen Drop-Tests eine gute Figur ab. So zeigt das Smartphone nach einem Fall aus fast zwei Metern direkt auf den Bildschirm nur leichte Sprünge und deformierte Kanten. Zwar sind die Schäden auffällig, doch bei weitem geringer als beim iPhone 11 oder dem Samsung Galaxy S20.

Die Rückseite des iPhone 12 sowie der Pro-Version hat bei einem Fall aus fast zwei Metern kaum bis gar keinen Schaden davongetragen. Diese besteht nicht aus Keramik-Glas und es wird davon ausgegangen, dass das flache Design des Smartphones dazu beiträgt, dass es so einen Sturz gut übersteht.

Stabil, aber nicht unzerstörbar

Das iPhone 12 sowie das iPhone 12 Pro sind damit die derzeit robustesten Smartphones auf dem Markt. Doch sie sind nicht unzerstörbar. Wirft man das Gerät mit Kraft auf den Boden, so zerspringt die Vorder- genauso wie die Rückseite. Der YouTuber EverythingApplePro ließ für dieses Resultat das Gerät aus über drei Metern fallen.

Des Weiteren stellte er fest, dass, selbst wenn das Glas nicht gebrochen ist, Schäden an den Komponenten im Inneren des Geräts vorhanden waren. So ging beim iPhone 12 nach einem Sturz die Kamera nicht mehr und das Display zeigte einige tote Pixel an.

Dennoch sind sich die meisten Tester einig: Apple hat das Ceramic Shield bei der Vorstellung des iPhone 12 zu Recht hervorgehoben. Dennoch ist jedem zu empfehlen, das Smartphone vorsichtig zu behandeln und natürlich auch eine Schutzhülle um Apples Flaggschiff zu legen.