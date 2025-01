Apple TV+ am Wochenende gratis: Diese Serien & Filme lohnen sich

Am 4. und 5. Januar 2025 könnt ihr Apple TV+ ohne Abo schauen. Wer das Schnupperangebot nutzen möchte, wird auf eine Vielzahl an Filmen und Serien treffen. Ich verrate euch, wo sich das Reinschauen – meiner Meinung nach – ganz besonders lohnt.

Übersicht:

Gut zu wissen: Details hat Apple zu dem Gratis-Wochenende noch nicht genannt. Wir gehen aber davon aus, dass ihr euch mindestens einen Apple-Account anlegen müsst, um die Inhalte zu streamen. Davon ab könnt ihr Apple TV+ über fast jedes Gerät nutzen. Selbst für Android TV gibt es eine App.

1: Silo (Serie, 2 Staffeln)

Wohl eine der beliebtesten Serien bei Apple TV+ ist "Silo". Hier erwartet euch eine Welt, in der offenbar niemand mehr an der Oberfläche überleben kann. Die Menschen leben in einem großen unterirdischen Bunker mit über 144 Stockwerken. Eine Mechanikerin (Rebecca Ferguson) wird hier durch gewisse Umstände zum neuen Sheriff – und ermittelt auf eigene Faust, um den Geheimnissen des Silos auf die Spur zu kommen.

(© 2025 CURVED )

Lohnt sich, weil: Die Serie ist spannend erzählt und bietet viele interessante Figuren. Zudem werden nach und nach immer mehr Fragen aufgeworfen und Geheimnisse gelüftet. Und das hat eine gewisse Sogwirkung, die zum Binge-Watching verleiten. Aktuell läuft die zweite Staffel. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge. Und auch danach geht es weiter.

2: For All Mankind (Serie, 4 Staffeln)

Was wäre, wenn die Russen zuerst auf dem Mond gelandet wären? Mit dieser alternativen Realität beschäftigt sich "For All Mankind". In mittlerweile schon vier Staffeln sehen wir was hätte passieren können, wenn der Wettlauf zur Eroberung des Weltraums nie geendet wäre. Und wie sich das Ganze auf den technologischen Fortschritt der Menschheit auswirken könnte.

(© 2025 CURVED )

Lohnt sich, weil: Die Serie lebt von ihren guten Figuren und ihren Beziehungen. Mit dabei sind etwa bekannte Gesichter wie Joel Kinnaman (Altered Carbon) und Shantel VanSanten ("The Boys"). Zudem sind insbesondere einige der Weltraumszenen sehr spannend inszeniert und lassen euch mitfiebern. Insgesamt ist "For All Mankind" eine der besten Serien auf Apple TV+, die nicht nur Weltraum-Fans interessieren dürfte.

3: Foundation (Serie, 2 Staffeln)

Ihr merkt schon: Ich liebe Sci-Fi. Deshalb darf hier "Foundation" nicht fehlen. Die Serie umfasst einen Zeitrahmen von Hunderten Jahren und erzählt von einem galaktischen Imperium, das offenbar dem Untergang geweiht ist. Kann das Ende abgewendet werden?

(© 2025 CURVED )

Lohnt sich, weil: Die (optisch hervorragend dargestellte) Welt der Serie und ihre verschiedenen Kulturen sorgen an sich für eine Faszination. Wie bei "For All Mankind" machen aber insbesondere die Charaktere und Schauspieler den Unterschied zwischen "Großartig" und "Okay". Insbesondere die Herrscher des Imperiums sind so gut besetzt und geschrieben, dass man dranbleiben will – obwohl wir hier von den Antagonisten sprechen. Gerade Schauspieler Lee Pace liefert hier als knallharter Herrscher überzeugend ab. Zudem bietet die Serie einige Mysterien, die für ordentlich Spannung sorgen. Noch 2025 soll die dritte Staffel starten.

Passende Produktempfehlung: Apple TV 4K (jetzt bei Amazon) – ja, moderne TVs und Konsolen können auch selbst streamen. Aus eigener Erfahrung ist ein Apple TV aber komfortabler und flotter. Zudem beherrscht der Streamer Dolby Atmos, kann Tondynamiken begrenzen, Dialoge hervorheben, lässt euch den Bildschirm von anderen Apple-Geräten auf den Fernseher streamen und in Sekunden zwischen Streaming-Apps wechseln. Pluspunkt für iPhone-Besitzer: Ihr könnt via Handykamera die Farben eures TVs kalibrieren.

4: Severance (Serie, 2 Staffeln)

Wer auf der Arbeit gerne häufiger auf die Uhr schaut und den Feierabend herbeisehnt, könnte sich an der Welt von "Severance" erfreuen. Hier folgt die Handlung einer Gruppe von Menschen, deren private und berufliche Persönlichkeit komplett voneinander getrennt ist. Und die eine Seite weiß nicht, was die andere jeweils macht. So verbringt das Berufs-Ich seine ganze Lebenszeit ausschließlich im Büro, während das Privat-Ich ausschließlich die Freizeit genießen kann. Das wird aber problematisch, als einer der Arbeitskollegen im Privatleben von Teamleiter Mark auftaucht.

(© 2025 CURVED )

Lohnt sich, weil: Die Serie macht von Anfang an deutlich: Der Job, den die Hauptfiguren nachgehen, ist mehr als nur kurios. Hinter allem verbirgt sich aber eine große Wahrheit, die entdeckt werden will. Und das ist spannend inszeniert. Die zweite Staffel startet am 17. Januar 2025.

5: Argylle (Film)

Ich glaube: Das Zeitalter der Agentenfilme und Actionkomödien steht bevor und wird die Ära der Superhelden ablösen. "Argylle" dreht sich um eine Autorin, die Spionageromane schreibt. Und einige ihrer Stories sind realer, als sie dachte. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten.

(© 2025 CURVED )

Lohnt sich, weil: Auch wenn der Film durchwachsene Wertungen auf Plattformen wie IMDb erhalten hat, ist der Film ein kleiner Geheimtipp von mir. Die Action ist spaßig inszeniert und es gibt mehr Storywendungen, als ich gedacht hätte. Unterhaltsames Popcorn-Kino – aber an Tiefe mangelt es etwas.

Weitere Empfehlungen

Mit diesem Artikel wollte ich euch echte Tipps liefern – anstatt einfach nur die bestbewerteten Serien und Filme auf Apple TV+ herunterzubeten. Dennoch will ich euch auch diese Titel nicht vorenthalten:

Ted Lasso (Serie): Gefeierte Komödie über einen Football-Coach, der eine Fußballmannschaft zum Erfolg führen soll.

Gefeierte Komödie über einen Football-Coach, der eine Fußballmannschaft zum Erfolg führen soll. The Morning Show (Serie): Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zeigen uns die Dramen hinter den Kulissen des Frühstücksfernsehens.

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zeigen uns die Dramen hinter den Kulissen des Frühstücksfernsehens. Shrinking (Serie): Ein Therapeut beginnt, nur noch ehrlich zu seinen Patienten zu sein. Mit Jason Segel und Harrison Ford.

Ein Therapeut beginnt, nur noch ehrlich zu seinen Patienten zu sein. Mit Jason Segel und Harrison Ford. Monarch: Legacy of Monsters (Serie): Fortführung des Monsterverse aus der Welt des Godzilla. Mit Kurt Russell.

Fortführung des Monsterverse aus der Welt des Godzilla. Mit Kurt Russell. Tetris (Film): Verfilmung der Geschichte hinter dem Kultspiel.

Verfilmung der Geschichte hinter dem Kultspiel. Cherry (Film): Ein Sanitäter kehrt vom Irakkrieg zurück nach Hause und wird zum drogenabhängigen Bankräuber.

Ein Sanitäter kehrt vom Irakkrieg zurück nach Hause und wird zum drogenabhängigen Bankräuber. Killers of the Flower Moon (Film): Von Martin Scorsese. Über eine Gruppe von Männern, die sich als Mörder das Erbe von reichen Ureinwohnern sichern.