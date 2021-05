Auch wenn wir die Bewertungen von Stiftung Warentest nicht immer ganz nachvollziehen können: Am ersten Platz für die Apple Watch Series 6 gibt es nichts zu rütteln. Und auch gegen die neuesten getesteten Smartwatches verteidigte sie ihren Thron ohne große Mühe.

Das aktuelle Magazin von Stiftung Warentest (5/2021) enthält einen umfassenden Smartwatch-Vergleich, den die Apple Watch Series 6 (Note: 2,0) für sich entscheidet. Ihr Test liegt wie bei den meisten anderen Modellen im Vergleich bereits eine Weile zurück. Doch sechs neu hinzugekommene Smartwatches sollten die Gelegenheit bekommen, an der Apple Watch vorbeizuziehen. Gelungen ist ihnen das jedoch nicht mal annähernd, sodass Stiftung Warentest titelt: "Die Neuen gehen unter".

Apple Watch 6 verteidigt Platz eins

Von den neuen Modellen am besten bewertet hat Stiftung Warentest die Huawei Watch Fit. Grund zur Begeisterung ist das allerdings kaum, denn mit einer Note von 2,9 fällt die Bewertung nicht allzu rosig aus. Zweitbester Neuzugang in der Datenbank von Stiftung Warentest ist die Oppo Watch (41 mm), die sich mit einer 3,0 "schmücken" darf und somit knapp vor der Honor Watch ES (3,2) landet. Ebenfalls befriedigend seien die Polar Unite (3,2) und die Withings Scanwatch (3,4). Die sechste neue Uhr hat so enttäuscht, dass ihr sogar ein Platz in der Heft-Tabelle verwehrt bleibt: Für die Denver SW-163 gab es nur die Note 4,1.

Das zeichnet die Apple Watch 6 aus

Warum ist das Apple Watch Series 6 die Nummer eins? Für Stiftung Warentest ausschlaggebend: Die Uhr liefere die genauesten Fitnessdaten und biete hervorragende Kommunikationsfunktionen. Zudem sei sie eine von nur zwei Smartwatches im Vergleich, auf deren Pulsmessung man sich verlasse könne. Die andere sei die Fossil Carlyle HR (Gen 5).

Tatsächlich ist die ungenaue Messung der Herzfrequenz ein verbreitetes Phänomen unter Smartwatches und Fitnesstrackern. Dass die ebenfalls getestete Apple Watch SE dieses Problem auch haben soll, können wir allerdings nicht ganz nachvollziehen. Wie dem auch sei: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, bekommt mit der Apple Watch 6 die derzeit unbestritten beste Smartwatch auf dem Markt.

Einziges Problem neben dem happigen Preis: Für die Nutzung ist ein iPhone notwendig. Dem Android-Lager empfiehlt Stiftung Warentest die Garmin Fenix 6 Pro und die Polar Grit X. Als gute Apple-Watch-Alternativen zählen außerdem die Samsung Galaxy Watch Active und die Galaxy Watch 3.

