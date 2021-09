Gemeinsam mit dem iPhone 13 soll Apple im September auch die neue Apple Watch Series 7 vorstellen. Neben einem kompletten Redesign gibt es auch einige Gerüchte zu neuen Gesundheits-Features. Ein sehr vielversprechendes ist wohl nicht an Bord.

Erst vor kurzem kamen erneute Gerüchte zu einem möglichen Blutdrucksensor für die Apple Watch Series 7 auf. Ein solches Feature würde die Apple Watch nochmal relevanter für den Gesundheitsapparat machen und so eine Lücke zur Konkurrenz schließen. Doch auf Nachfrage beim gut informierten Apple-Experten Mark Gurman hat dieser den Daumen nun nach unten gestreckt.

no chance — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2021

Apple Watch mit weniger Neurungen als gedacht?

Dass die Gerüchte zu einem Blutdrucksensor in der Apple Watch Series 7 wieder aufgeflammt sind, lag an Berichten zu Lieferverzögerungen. Darin wird davon ausgegangen, dass die neue Apple Watch noch nicht ganz den Qualitätsansprüchen von Apple genüge. Das wiederum soll an neuen Komponenten wie eben dem Blutdruckmesser liegen, der wohl noch nicht zufriedenstellend ins Gehäuse passt. So weit, so gut.

Glaubt man dem Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, ist das aber sowieso alles Quatsch. Ein Blutdrucksensor wird es seiner Ansicht nach nicht in die Apple Watch Series 7 schaffen. Damit würden die neuen Gesundheitsfeatures übersichtlich ausfallen. Konkurrenzmodelle, wie die Galaxy Watch 4, sind bereits in der Lage den Blutdruck zu messen. Da das ein relevanter Wert ist, wenn es um die Einschätzung des Gesundheitszustandes eines Menschen geht, gehen wir davon aus, dass Apple zumindest daran arbeitet, ein solches Feature früher oder später in seine Apple Watch zu verbauen.

iPhone-Design für die Apple Watch?

Die größten Neuerungen werden wohl das neue Design und ein schneller Prozessor sein. So soll die Apple Watch Series 7 sich optisch dem iPhone annähern. Dazu sind bereits Renderbilder aufgetaucht, die die Apple Watch mit harten Kanten zeigen. Apple hätte das Design für iPhone, iPad und Apple Watch dann wieder auf eine Linie gebracht. Wie die Smartwatch von Apple letztlich aussehen wird und was sie für neue Features an Bord hat, werden wir wohl schon bald wissen.