Es wird konkreter: Die Apple Watch Series 7 scheint im Vergleich zum Vorgänger ein extremes Re-Design zu bekommen. Die Smartwatch soll künftig optisch besser zum iPhone passen, heißt es.

Im September stellt Apple angeblich die neuer Generation der Apple Watch vor, gemeinsam mit dem iPhone 13 (zur großen Gerüchte-Übersicht). Was ihr dann zu sehen bekommt, scheint 91mobiles bereits jetzt zu verraten. Das Portal hat 3D-Aufnahmen veröffentlicht, die das Design der Apple Watch Series 7 zeigen sollen. Die CAD Render stammen aus Industriequellen. Ihr findet sie etwas weiter unten im Artikel.

Apple-Produkte bilden optische Einheit

Der etwas gebogene Rahmen der aktuellen Modelle scheint ausgedient. Apple scheint einem seiner besten Produkte stattdessen ein Design mit flachen leicht abgerundeten Kanten zu spendieren. Das kommt euch bekannt vor? Die Apple Watch Series 7 würde sich damit optisch am iPad Pro und iPhone 12 orientieren; und wohl auch am iPhone 13. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würden Smartwatch, Tablet und Smartphone von Apple im Design eine Einheit bilden.

Eher zu erahnen als deutlich zu sehen, aber schon länger ein heißes Gerücht: Die Apple Watch soll ein Display mit dünnerem Rand bekommen. Das hätte den Vorteil, dass euch mehr tatsächliche Bildschirmfläche zur Verfügung stehen würde, ohne dass das Gehäuse wachsen würde. Dieses soll 44 x 38 x 9 mm messen und ein 1,8 Zoll großes Display aufweisen. Zum Vergleich die Maße der Watch Series 6 44 x 38 x 10,4 mit einem 1,73 Zoll Panel.

Keine optische Krone, aber viele Farben und lange Laufzeit?

Die Tasten scheinen hingegen unverändert an Ort und Stelle zu liegen, was auch für die ikonische Krone zu gelten scheint. Auf eine Variante mit Digital Crown in Form eines optischen Sensors scheint Apple also (noch) nicht wechseln zu wollen. Zudem soll es die Apple Watch 7 wieder in einigen Farben geben

Auch der Herzfrequenzsensor und weitere Sensoren sind auf der Rückseite zu erkennen. Die zählen bei den Smartwatches von Apple seit jeher dazu und haben sich schon oft nicht nur als wichtige Quelle für Fitnessdaten, sondern auch als Lebensretter erwiesen. Einige der Gesundheitsfeatures sollen in der Apple Watch 7 zudem verbessert sein. Auch eine längere Akku-Laufzeit geistert durch die Gerüchteküche.