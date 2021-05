Die Apple Watch hat sich in den letzten Generationen optisch kaum verändert. Der Fokus lag klar auf den Features, die in der Uhr stecken. Für die Series 7 packt der Hersteller offenbar endlich mal wieder das Design an. Ein Leak zeigt die Uhr in fünf verschiedenen Farben.

Im Podcast "Genius Bar" sprach Jon Prosser gerade erst über die Apple Watch Series 7. Nun legt er nach und zeigt schon einmal, wie die neue Uhr aus Cupertino aussehen soll. In unserer Bildergalerie seht ihr das vermeintliche Design der Smartwatch in fünf verschiedenen Farben:

(© 2021 Jon Prosser/Ian Zelbo ) So soll die Apple Watch in Rot, Grün und Blau aussehen (© 2021 Jon Prosser/Ian Zelbo ) Die Apple Watch im schlichten Silber (© 2021 Jon Prosser/Ian Zelbo ) Als Kontrast dazu: Die Smartwatch in edlem Schwarz (© 2021 Jon Prosser/Ian Zelbo ) Klassiker trifft Moderne (© 2021 Jon Prosser/Ian Zelbo ) Die farbigen Varianten fallen direkt auf

Die Renderbilder basieren auf Fotos eines Prototyps und auf CAD-Zeichnungen, erzählt Jon Prosser auf YouTube. Es ist also durchaus denkbar, dass die gezeigten Aufnahmen dem letztendlichen Produkt sehr nahe kommen.

Apple Watch: Grünes Aluminium

Neben dem klassischen Schwarz und modernem Silber, dürften die farbigen Varianten ein Hingucker am Handgelenk sein – insbesondere das rote Modell. Leider ist nicht klar, welche Farben es tatsächlich auf den Markt schaffen. Jon Prosser berichtet lediglich, dass die Uhren im Vergleich zum Vorgänger einen neuen Anstrich bekommen sollen und er ist sich bezüglich einer Apple Watch mit grünem Aluminiumgehäuse sicher.

Apple versucht es als Einheit

Und worin unterscheiden sich die aktuelle Apple Watch und das künftige Modell? Apple scheint immer mehr Wert auf eine produktübergreifende einheitliche Designsprache zu setzen. Die Uhr hat auf den Rendern Ähnlichkeiten mit dem iPhone 12, dem neuen iPad Pro und den frischen iMacs. Alle eint eine Optik mit sehr flachen Kanten.

Zu den technischen Daten, darunter der Größe der Bildschirmränder, liegen Prosser derzeit noch keine Informationen vor. Dies gilt auch für neue Features und Sensoren. Auf ein lebensrettendes Feature müsst ihr aber wohl noch ein Jahr warten. Die Apple Watch Series 7 bekommt ihr hingegen mutmaßlich im September 2021 zu sehen – gemeinsam mit dem iPhone 13.