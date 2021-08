Apple zeigt in Zahlen erneut, wie erfolgreich der Konzern aus Kalifornien auf weltweiter Bühne ist. Wie ein Bericht nun belegt, hat sich Apple im vergangenen Fiskaljahr an die globale Spitze aller Unternehmen gesetzt und dabei andere Giganten hinter sich gelassen.

Das Apple vor allem dank iPhones und Co. ein wirklich lukratives Geschäft betreibt, dürfte auch Menschen außerhalb der Tech-Branche bekannt sein. Wie gut Apple tatsächlich gewirtschaftet hat, macht nun die veröffentlichte Rangliste des bekannten Wirtschaftsmagazins Fortune 500 deutlich, wie das Portal Heise berichtet. Gemessen an den Gewinnen im Fiskaljahr 2020 thront Apple demnach mit 57,4 Milliarden US-Dollar auf Platz 1 als profitabelstes Unternehmen weltweit.

Apple beim Profit vor Microsoft, Amazon und Co.

Apple lässt in Sachen Gewinn so einige große Namen hinter sich und steigt im Vergleich zum Vorjahr vom Bronze- auf den Gold-Podiumsplatz. Das Fiskaljahr des Unternehmens aus Cupertino beginnt für die Berechnung im Oktober des Vorjahres und endet im September. Einige Profite durch den Verkauf neuer iPhone-Modelle fallen durch den verspäteten Release hier also sogar raus. Auf dem zweiten Platz befindet sich der Ölkonzern Saudi Aramco, gefolgt vom japanischen Telekommunikationsriesen SoftBank.

Für die Masse bekanntere Konkurrenten reihen sich erst später ein: Microsoft belegt mit einem Profit von 44,2 Milliarden US-Dollar Platz 5. Alphabet - Googles Dachgesellschaft – sitzt mit 40,2 Milliarden auf Platz 7. Mark Zuckerberg rettet sich mit Facebook knapp in die Top 10. Samsung erreicht als direkter Mitstreiter auf dem Smartphone-Markt lediglich Platz 15, während der omnipräsente Onlineversandhändler Amazon Platz 16 belegt.

Nach Umsatz Apple auf Platz 6

Sortiert man die Fortune-500-Liste traditionell nach dem Umsatz, zeigt sich allerdings ein etwas anderes Bild. Hier belegen die iPhone-Erfinder „nur noch“ Platz 6. Amazon springt hingegen auf Platz 3. Andere Tech-Firmen bleiben aber weiterhin hinter Apple zurück. An der Spitze befindet sich der US-amerikanische Einzelhandelskonzern Walmart.