Tim Cook hat aktuell offenbar ein großes Ziel: eine echte AR-Brille. Keine Spielerei, sondern das nächste große Ding. Genau dieses Projekt soll seine absolute Herzensangelegenheit sein. Bis es so weit sei, plane Apple allerdings einen Zwischenschritt.

Der Konzern arbeitet laut Bloomberg momentan an einer smarten Brille mit Kamera und Mikrofon. Ein kleiner, aber wichtiger Vorläufer dessen, was Cook wirklich erreichen will. Denn wie es heißt, soll es sich bei dem neuen Projekt nur um eine Übergangslösung handeln.

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Top-Kamera, Riesen-Display, High-End-Leistung: Beim iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der besten Handys 2025. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Max Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods Pro 2 Empfehlung der Redaktion ab 54,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50+ GB) ab 55,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1299 € Cyberport

Tim Cook habe längst ein anderes Ziel vor Augen: eine echte AR-Brille, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt – ähnlich selbstverständlich wie das iPhone. Nichts anderes sei ihm derzeit wichtiger. Dafür müssten allerdings noch einige technische Hürden überwunden werden.

Smart Glasses: Zwischenlösung mit AI-Power

Was uns daher erst mal als Nächstes erwarte, sei ein eher pragmatischer Zwischenschritt: eine Brille, die stark auf Siri und Visual Intelligence setze. Damit will Apple wohl vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz Boden gutmachen – einem Feld, auf dem die Konkurrenz wie Meta mit seinen Ray-Bans bereits ordentlich vorgelegt hat. Doch ganz so einfach ist es nicht: Apple hat offenbar noch Datenschutz-Bedenken, was das ständige Aufzeichnen durch eine tragbare Kamera betrifft.

AR-Glasses: Apples größeres Ziel

Für eine vollwertige AR-Brille müsse Apple noch ein paar Hausaufgaben mehr machen. Nötig seien extrem hochauflösende Displays, winzige, aber leistungsstarke Chips und Akkus, die stundenlang durchhalten. Und das Ganze natürlich in einer Stückzahl, die sich wirtschaftlich auch lohne.

Und: Apple müsse erst noch Anwendungen finden, die ein solches Gerät so attraktiv machen wie einst das iPhone. Die Wartezeit darauf versüßen soll uns die smarte Übergangsbrille. Vielleicht wird sie ja sogar mehr als nur ein Platzhalter.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht