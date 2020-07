Gerade in Verbindung mit ansteckbaren Controllern konntet ihr bereits das erste ROG Phone in eine Mini-Switch verwandeln.

Gamer aufgepasst: Offenbar steht uns das ultimative Zocker-Smartphone bevor. Das Asus ROG Phone III soll wie seine Vorgänger besonders für Spiele geeignet sein. Mittlerweile wissen wir, in Kürze wird das Handy endlich enthüllt. Es könnte sogar das schnellste Android-Smartphone der Welt sein.

Für Gamer gibt es offenbar noch im Juli Hardware-Nachschub: Auf der offiziellen Asus-Webseite ist ein Countdown aufgetaucht, der die Enthüllung des ROG Phone III ankündigt. Demnach ist es am 22. Juli 2020 so weit. Asus zufolge erwartet uns auf dem Launch-Event ein weiterer "Game Changer", doch noch wissen wir nicht offiziell, wie sich das Smartphone von anderen Top-Modellen abheben wird.

Kommt das schnellste Android-Smartphone der Welt?

Was aber selbstverständlich ist: Das Asus ROG Phone III dürfte als waschechtes Gaming-Smartphone sehr viel Leistung mitbringen. Demnach erwarten wir, dass als Antrieb der noch nicht offiziell angekündigte Snapdragon 865+ dient – der demnächst wohl flotteste Chipsatz von Qualcomm. Laut Android Authority könnten zudem gleich 16 GB RAM an Bord sein sowie eine 64-MP-Kamera.

Zur Erinnerung: Laut der AnTuTu-Benchmark-Rangliste gehört das ROG Phone II noch immer zu den aktuell zehn schnellsten Android-Smartphones der Welt und lässt sogar 2020er-Modelle wie Huawei P40 Pro und Galaxy S20+ hinter sich. Deshalb hat der Nachfolger gute Chancen, hier noch eine Schippe draufzulegen und womöglich sogar den ersten Platz zu erreichen.

Komplettiert wird das Asus ROG Phone II angeblich durch einen Fingerabdrucksensor im Display und ein leuchtendes ROG-Logo auf der Rückseite. Letzteres bot bereits der Vorgänger. Ein Kopfhöreranschluss soll allerdings beim neuen Modell fehlen.

Welche speziellen Gaming-Features an Bord sind, ist hingegen noch nicht aus der Gerüchteküche bekannt. So langsam nehmen jedoch Spiele-Streaming-Dienste wie Google Stadia an Fahrt auf. Mit diesen könnt ihr auch Top-Titel von PC und Konsole auf einem Smartphone wie dem ROG Phone III spielen. Wir sind gespannt, ob Asus das in irgendeiner Weise bei den Features berücksichtigt hat.