Asus ZenFone 4 mit 5,2-Zoll-Display bei Zertifizierungsbehörde aufgetaucht

Asus soll die neue ZenFone 4-Reihe schon in wenigen Tagen offiziell auf der Consumer Electronics 2017 in Las Vegas vorstellen. Im Vorfeld seien nun erste Infos zu einem der neuen ZenFone-Modelle geleakt, wie PhoneArena berichtet.

Bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde TENAA soll ein Asus-Smartphone mit der Bezeichnung X00GD aufgetaucht sein. Das Gerät besitzt angeblich ein Display mit einer Bildschirmdiagonale von 5,2 Zoll und löst in 720p (1280 x 720) auf. Insgesamt soll das mutmaßliche ZenFone 4 die Maße 149,5 x 73,7 x 8,85 mm besitzen und 168 Gramm auf die Waage bringen. Vorinstalliert ist angeblich bereits Android 7.0 Nougat.

Mehrere Varianten

Welcher Chipsatz im Inneren des Gerätes werkelt, sei noch nicht bekannt. Angeblich besitzt das ZenFone 4 aber einen Octa-Core-Prozessor, der mit 1,5 GHz getaktet ist. Je nach Ausstattungsvariante würden diesem 2 GB, 3 GB oder 4 GB RAM zur Seite stehen. Ebenso viel Auswahl soll es beim internen Speicher geben: Hier gebe es Modelle mit 16 GB, 32 GB oer 64 GB Speicherplatz. Ein entsprechender Erweiterungs-Slot für microSD-Karten soll ebenfalls vorhanden sein.

Die Frontkamera des Smartphones ermöglicht angeblich Selfies mit 8 MP, eine höhere Bildauflösung biete dagegen die 13-MP-Hauptkamera. Für Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen soll auch ein LED-Blitz mit an Bord sein. Ob es sich bei dem Gerät mit der Modellnummer X00GD wirklich um ein Mitglied der ZenFone 4-Familie handelt, könnten wir schon in wenigen Tagen erfahren: Am 4. Januar 2017 soll Asus neue Geräte auf der CES in Las Vegas präsentieren.