Beliebter als Galaxy A50 und Huawei P30: Dieses Smartphone dominiert 2019

Welches Smartphone war 2019 am erfolgreichsten? Die Antwort ist eindeutig: Das iPhone Xr hat sich seit Herbst 2018 (Q4) in jedem Quartal am meisten verkauft. Das geht aus einem Bericht von Counterpoint Research hervor.

Das Marktforschungsunternehmen hat gerade die Verkaufszahlen für das 3. Quartal 2019 veröffentlicht. Das iPhone Xr befindet sich mit einem Marktanteil von 3 Prozent nach wie vor auf Platz eins. Ausschlaggebend für die Statistik sind die weltweiten Verkäufe. Ebenfalls bemerkenswert: Das iPhone 11 ist ebenfalls bereits in den Top Five, obwohl es erst im Laufe des aktuellen Quartals erschienen ist. Es belegt gemeinsam mit dem Oppo A9 den vierten Platz (1,6 Prozent).

Nur ein Android-Flaggschiff in den Top Ten

Auf den Plätzen zwei und drei folgen momentan zwei Samsung-Geräte: Im dritten Quartal 2019 waren das Galaxy A10 (2,6 Prozent Marktanteil) und das Galaxy A50 (1,9 Prozent) die erfolgreichsten Smartphones mit Googles mobilem Betriebssystem. Interessant ist, dass sich aktuell nur ein Android-"Flaggschiff" unter den zehn meistverkauften Smartphones befindet – und das auch noch ganz hinten: Das Huawei P30 belegt zurzeit den zehnten Platz.

Gleichzeitig handelt es sich beim P30 um das einzige Huawei-Gerät in den Top Ten. Ebenfalls hinein geschafft haben es Oppa A5s (6.) und A5 (8.), Samsung Galaxy A20 (7.) und Xiaomi Redmi 7A (9.). Wie ihr seht, erfreuen sich derzeit vor allem günstigere Geräte großer Beliebtheit. Letztes Jahr sah das noch anders aus: Im dritten Quartal 2018 waren fünf der zehn beliebtesten Smartphones Flaggschiffe.

iPhone Xr: Warum ist es das meistverkaufte Smartphone 2019?

Was macht den Reiz des iPhone Xr aus? Das für viele überzeugendste Argument dürfte sicherlich der Preis sein. Den das Xr war 2018 das Einstiegsmodell von Apple – und für viele Nutzer wohl das sinnvollste Gerät. Es bietet den gleichen Prozessor wie iPhone Xs und Xs Max: Der A12 Bionic hat 2018 alle Android-Chipsätze deutlich hinter sich gelassen und soll teilweise sogar mit der Rechenleistung mancher PCs mithalten können. Darüber hinaus ist das iPhone Xr für seine überragende Akkulaufzeit bekannt. Ein bisschen nachgeholfen hat Apple aber doch: Eine vor Kurzem vorgenommene Preisanpassung in China soll laut Counterpoint Research zum anhaltenden Verkaufserfolg beitragen.