Black Friday Angebot zum Poco F8 Ultra – so gut ist der Blitzdeal

Das Xiaomi Poco F8 Ultra ist nicht einmal 24 Stunden auf dem Markt, trotzdem mischt es schon in der Deal-Schlacht rund um den Black Friday mit. Wir haben uns das brandheiße Amazon-Angebot angeschaut und verraten euch, ob es sich lohnt, hier zuzuschlagen.

Direkt zum Angebot:

Premium Ausstattung zum fairen Preis Xiaomi Poco F8 Ultra Erhältlich in Schwarz und Denim Blau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten Black Friday Angebot 130 € sparen ab 649,99 € Amazon

Poco F8 Ultra: Das Black Friday Angebot im Überblick

Gerät: Xiaomi Poco F8 Ultra

Speicher: 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB / 16 GB + 512 GB

Farben: Blau, Schwarz, Titan

Blau, Schwarz, Titan Inklusive: SIM-Pin, USB-C-Kabel, Hülle, Ringhalter

SIM-Pin, USB-C-Kabel, Hülle, Ringhalter Preis: ab 699,90 € (Gratisversand)

Händler: Amazon

Ist der Black Deal zum Poco F8 Ultra gut?

Definitiv! Das Poco F8 Ultra ist brandneu. Es dürfte noch einige Monate dauern, bis der natürliche Preisverfall einsetzt. Amazon vertreibt das Poco F8 Ultra exklusiv als Black Friday Deal für 699,90 € statt der angesetzten 829,90 €. Das ist der aktuelle Bestpreis.

Übrigens: Beim Hersteller selbst gibt es denselben Aktionspreis. Nur heißt es dort "Early Bird Angebot". Anstatt der UVP von 829,90 € zahlt ihr dort ebenfalls nur 699,90 € für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB interner Speicherkapazität.

Ihr solltet außerdem wissen, dass es auch das leicht abgespeckte Poco F8 Pro zum Start günstiger gibt. Für dieses starke Smartphone verlangt Amazon sogar nur 519,90 € anstatt 649,90 €.

Zu den Angeboten:

Premium Ausstattung zum fairen Preis Xiaomi Poco F8 Ultra Erhältlich in Schwarz und Denim Blau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten Black Friday Angebot 130 € sparen ab 649,99 € Amazon

Lohnt sich das Poco F8 Ultra?

Das Poco F8 Ultra spielt in der obersten Premium-Liga – und das zu einem Preis, der sonst eher "Standard-Premium" bedeutet. Durch die aktuelle Black-Friday-Aktion rutscht das Modell preislich sogar in den dünn besiedelten "Low-Premium"-Bereich. Genau deshalb ist es eine spannende Alternative für alle, die ein echtes High-End-Smartphone suchen, ohne das Konto dafür sprengen zu müssen.

Herzstück des Geräts ist der neue Snapdragon 8 Elite Gen 5, der das F8 Ultra in dieselbe Leistungs-Ecke steckt wie teure Konkurrenzmodelle à la Galaxy S25 Ultra. Es besitzt außerdem ein großzügiges 6,9-Zoll-AMOLED-Displays, das auch extrem hell ist und eine 120-Hz-Bildwiederholrate unterstützt – Premium pur.

Hier seht ihr die Front- und Rückseite des Xiaomi Poco F8 Ultra (© 2025 CURVED )

Auch fotografisch hat Xiaomi nicht gespart: Drei Kameras mit jeweils 50 Megapixeln bringen euch maximale Flexibilität. Die 5-fach-Telelinse bringt eine optische Stabilisierung mit, und Selfie-Fans freuen sich über eine 32-MP-Frontkamera. Ein günstiger Preis und eine starke Kameraausstattung müssen sich eben nicht ausschließen.

Richtig üppig fällt außerdem der Akku aus: 6500 mAh sind eine Hausnummer und übertreffen viele aktuelle Flaggschiffe. Beim Laden geht es ebenso schneller – entweder mit 100 Watt per Kabel oder mit 50 Watt kabellos.

Julians Fazit Julian Schulze Unterm Strich bekommt ihr hier ein Smartphone, das trotz "Ultra"-Anspruch preislich super zugänglich bleibt. In der aktuellen Rabattphase lohnt es sich für alle, die Premium-Feeling wollen, aber nicht Premium-Preise zahlen möchten. Jetzt Xiaomi Poco F8 Ultra günstiger zum Start sichern: Premium Ausstattung zum fairen Preis Xiaomi Poco F8 Ultra Erhältlich in Schwarz und Denim Blau

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten Black Friday Angebot 130 € sparen ab 649,99 € Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht