Black-Deal: Diesen günstigen Bluetooth-Transmitter sollte jeder haben

Wir haben einen Amazon-Deal-Tipp zum Black Friday für euch, der sich für so ziemlichen jeden lohnen dürfte. Wer viel unterwegs ist oder oft verreist, sollte sich diesen günstigen Bluetooth-Transmitter anschauen. Das praktische Gadget gibt es aktuell für nur 19,99 Euro zu einem Top-Preis.

Wer viel auf Reisen ist und vor allem immer mal wieder mit dem Flugzeug fliegt, kann sein Erlebnis unter Umständen mit einem kleinen Bluetooth-Transmitter wie dem Ugreen Bluetooth Audio Receiver/Transmitter deutlich angenehmer gestalten. Mit dem Gadget macht ihr nämlich eine Audioquelle mit 3,5-mm-Eingang unkompliziert Bluetooth-fähig.

Jetzt das Top-Angebot sichern: Ugreen Bluetooth 2-in-1 Audio Receiver/Transmitter bei Amazon für 19,99 € statt 1 2,99 € Deal-Zeitraum: Voraussichtlich bis 2. Dezember 2024 (Ende der Black-Friday-Woche bei Amazon) Voraussichtlich bis 2. Dezember 2024 (Ende der Black-Friday-Woche bei Amazon)

So könnt ihr zum Beispiel eure eigenen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Transmitter koppeln. Dieser überträgt dann den Ton der Quelle. Mit dem enthaltenen Adapter klappt das z. B. auch im Flugzeug, wo es oft nur billige Stöpsel für die Unterhaltung gibt. Aber auch am Fernseher kann das praktisch sein. Und: Mit der Receiver-Funktion könnt ihr zum Beispiel Musik vom Smartphone an ein Gerät senden (z. B. an Autoradios oder Lautsprecher mit 3,5-mm-Eingang).

Preis im Check: Ein schneller Preis-Check (Idealo, Keepa) bestätigt, dass ihr den kleinen Transmitter aktuell für 19,99 Euro statt ursprünglich 29,99 Euro (UVP) zu einem Top-Preis bekommt. Günstiger gab es das Gadget bis jetzt nicht. Bei diesem Preis könnt ihr zugreifen.

Ugreen Bluetooth-Transmitter: Bewertung und Highlights

Wir haben den kompakten Transmitter ausprobiert und können sagen: Er funktioniert bei uns problemlos und erledigt seine Aufgabe. Eine Tonverzögerung konnten wir nicht feststellen. Bei Amazon erreicht der Ugreen Bluetooth 2-in-1 Audio Receiver/Transmitter nach 1103 Bewertungen aktuell 4,1 von 5 Sternen. Die meisten Rezensionen fallen sehr positiv aus.

Teilweise wird bemängelt, dass bei Filmen gelegentlich ein lauteres Geräusch nach leisen Passagen zu hören ist. Diese Erfahrung können wir nicht bestätigen. Der Ton wurde problemlos und ohne Verzögerung abgespielt. Die angegebene Akkulaufzeit von 28 Stunden konnten wir noch nicht am Stück überprüfen. Mit einer Powerbank sollte sich der kleine Akku aber sehr schnell wieder laden lassen.

Ugreen Bluetooth 2-in-1 Audio Receiver/Transmitter: Highlights

sehr kompakter Bluetooth-Empfänger und -Sender (RX- und TX-Modus)

Verbindung via Bluetooth 5.2

bis zu zwei Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig verbindbar

Mikrofon für Freisprechfunktion (RX-Modus)

Akkulaufzeit: bis zu 28 Stunden (Sender), 20 Stunden (Empfänger)

