Black Friday Hammer: Galaxy S25 Ultra mit 30 GB Tarif für nur 39,99 €

Galaxy S25 Ultra im Black Friday Deal
Günstige Gelegenheit: Das Galaxy S25 Ultra gibts für kurze Zeit zum Sparpreis (© 2025 KI-Kreation )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED Redaktion

Artikel vom 20.11.25

Eigentlich ist der Black Friday erst am 28. November. Doch o2 denkt sich: Warum warten? Und startet schon jetzt mit einem Deal, der sich gewaschen hat – inklusive Top-Smartphone und starkem Tarif. Für nur 39,99 Euro im Monat bekommt ihr aktuell das Samsung Galaxy S25 Ultra zusammen mit dem Tarif "o2 Mobile M".

Direkt zum Angebot:

Samsung Galaxy S25 Ultra
Android-König mit Eingabestift
Samsung Galaxy S25 Ultra

Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025.

30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 39,99 € o2

Ultra stark: Display, Kamera, Akku und AI

Das Galaxy S25 Ultra zählt ohne Frage zur Crème de la Crème unter den Android-Handys. Euch erwartet ein riesiges OLED-Display mit Antireflex-Beschichtung. Auch die Leistung stimmt: Das Smartphone arbeitet rasant schnell, bietet eine Super-Akkulaufzeit und ist dank Galaxy AI bestens auf die KI-Zukunft vorbereitet.

Besonders praktisch: Der bekannte S Pen ist im Lieferumfang enthalten, im Gerät integriert und lässt sich vielseitig einsetzen – zum Schreiben, Zeichnen oder einfach zum präzisen Bedienen. Und die Kamera? Die überzeugt mit einer 200-MP-Hauptlinse und gleich zwei Zoom-Objektiven. Ob Schnappschuss oder Nachtaufnahme: Eure Bilder sehen einfach klasse aus.

Mit sieben Jahren Android-Updates ist das S25 Ultra außerdem bestens für die Zukunft gerüstet – ein echtes Langzeit-Investment.

Jetzt anschauen:

Tarif mit wachsendem Datenvolumen: o2 Mobile M

Zu einem High-End-Handy gehört ein Tarif, der mithalten kann – und den bekommt ihr hier direkt dazu. Im o2 Mobile M stehen euch direkt 30 GB monatliches Datenvolumen im schnellen 5G-Netz zur Verfügung. Dank o2 Grow erhöht sich euer monatliches Datenkontingent jedes Jahr automatisch um 5 GB – ganz ohne euer Zutun.

On top gibt's eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Mit bis zu 300 Mbit/s surft ihr zudem rasant durchs Netz – egal ob beim Streamen, Scrollen oder Zocken unterwegs.

Wer also schon länger mit einem Smartphone-Upgrade liebäugelt oder einen neuen Tarif braucht: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die Black-Friday-Woche startet bei o2 früher – und das Galaxy S25 Ultra gibt’s aktuell zu einem Preis, bei dem man kaum Nein sagen kann.

Jetzt schnell zuschlagen:

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision.

