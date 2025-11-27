Aktuelle Handy-Deals
Black Friday: PS5 DualSense Controller jetzt bei Amazon zum Tiefpreis

PS5 Dual Sense Controller
Der DualSense Controller für die PS5 ist für kurze Zeit günstiger (© 2025 )
Artikel aktualisiert 27.11.25

Ihr wollt eurer PS5 ein Upgrade verpassen oder braucht schlicht einen zweiten Controller? Dann lohnt sich jetzt ein Blick zu Amazon: Dort bekommt ihr den PS5 DualSense Wireless-Controller für schlanke 54,99 € statt der üblichen 69,99 € – ein richtig starker Deal für alle PlayStation-Fans.

Direkt zum Angebot:

-> PS5 DualSense Wireless-Controller für 54,99 € statt 69,99 €

Deal-Check: Lohnt sich der Kauf?

Wir haben für euch bei Idealo nachgesehen – und können sagen: Das ist im Grunde ein Bestpreis. Zwar findet man den PS5-Controller vereinzelt noch einen Euro günstiger. Doch wenn ihr bei Amazon den "Versand ohne Eile" auswählt landet ihr ebenfalls bei 53 Euro – mit gewohnt zuverlässiger Amazon-Abwicklung. Für ein offizielles Sony-Produkt mit diesen Features ist das wirklich ein überzeugendes Angebot.

Volle Kontrolle – und ein bisschen Magie

Der DualSense ist nicht einfach nur ein Controller – er bringt ordentlich Technik mit, um euer Spielerlebnis auf das nächste Level zu heben. Mit seinem haptischen Feedback spürt ihr jede In-Game-Explosion oder sanfte Bewegung ganz direkt. Und die adaptiven Trigger? Die geben genau den richtigen Widerstand, wenn ihr beispielsweise einen Bogen spannt oder ein schweres Objekt bewegt – das sorgt für ein realistisches Spielgefühl, das ihr schnell nicht mehr missen wollt.

Praktisch ist auch das integrierte Mikrofon, mit dem ihr direkt losquatschen könnt – ganz ohne zusätzliches Headset. Und wer doch lieber mit Headset zockt: Kein Problem, der 3,5-mm-Anschluss ist natürlich an Bord. Das Ganze verpackt in einem stylischen Design, das mit überarbeiteten Sticks und einer eleganten Leuchtleiste punktet. Aufgeladen wird übrigens bequem via USB-C.

Direkt zum Angebot:

-> PS5 DualSense Wireless-Controller für 54,99 € statt 69,99 €

Nicht nur für PS5 – auch für PC-Gamer interessant

Falls ihr zwischendurch am PC zockt: Der DualSense lässt sich auch dort nutzen – allerdings nur per Kabelverbindung. Unterm Strich: Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich einen zweiten (oder neuen) Controller zuzulegen – oder noch ein praktisches Weihnachtsgeschenk sucht – sollte hier auf jeden Fall mal genauer hinschauen.

