So günstig war das Galaxy S25 Ultra mit Vertrag noch nie erhältlich: Für nur 39,99 Euro im Monat bekommt ihr Samsungs Top-Smartphone im Black-Friday-Deal. Normalerweise zahlt ihr ganze 10 Euro mehr im Monat. Dadurch wird eines der besten Android-Handys für kurze Zeit zum Schnäppchen. Und: Gegen einen kleinen Aufpreis gibt's noch die passenden Kopfhörer dazu.

Jetzt das S25 Ultra mit oder ohne Kopfhörer sichern:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten Black Friday Deal ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 39,99 € o2 Black Friday Deal ✓ ZUGABE: Inkl. Galaxy Buds 3 Pro (Wert: 229,00 €)

✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 42,99 € o2

Angebot zum Black Friday: Galaxy S25 Ultra mit Vertrag im Überblick

Geräte: Samsung Galaxy S25 Ultra (Release-Preis: 14449 Euro) und Galaxy Buds 3 Pro (optional)

Samsung Galaxy S25 Ultra (Release-Preis: 14449 Euro) und Galaxy Buds 3 Pro (optional) Tarif: o2 Mobile M

o2 Mobile M Netz: o2

o2 Datenvolumen: 30 GB mit Grow-Effekt: Jedes Jahr 5 GB mtl. mehr

30 GB mit Grow-Effekt: Jedes Jahr 5 GB mtl. mehr Geschwindigkeit: 5G/LTE, bis zu 300 Mbit/s im Download

5G/LTE, bis zu 300 Mbit/s im Download Inklusive: Rufnummernmitnahme, EU-Roaming sowie Telefon- & SMS-Flat, Tarif inkl. 6 Monate ChatGPT+ Abo gratis

Rufnummernmitnahme, EU-Roaming sowie Telefon- & SMS-Flat, Tarif inkl. 6 Monate ChatGPT+ Abo gratis Anschlusspreis: entfällt

entfällt Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Einmalige Zahlung: 5,99 Euro inklusive Versand

5,99 Euro inklusive Versand Preis: 39,99 Euro monatlich

Wichtig: Die Laufzeit von 36 Monaten bezieht sich nur auf die Handyraten. Den Tarif könnt ihr schon nach 24 Monaten wechseln oder kündigen.

Zuletzt gab es das große Android-Flaggschiff eher für knapp 50 Euro im Monat und mehr mit Tarif. Somit ist das Galaxy S25 Ultra mit Vertrag spürbar im Preis gesunken. Und wer die passenden Kopfhörer dazu sucht: Für nur 3 Euro monatlich extra gibt's bei o2 die Galaxy Buds 3 Pro dazu – Samsungs Antwort auf die Apple AirPods.

Impressionen zum Galaxy S25 Ultra & Buds 3 Pro

(© 2025 Samsung ) Das Display des Galaxy S25 Ultra (© 2025 Samsung ) Das S25 Ultra kommt mit einer Top-Kamera (© 2025 Samsung ) Einzigartig ist der S Pen: Ein digitaler Stift, den ihr aus dem Gehäuse des Handys ziehen könnt (© 2024 Samsung ) Die Samsung Galaxy Buds 3 Pro in Silber und Weiß

Einschätzung der Redaktion Wie gut ist der Preis für das Galaxy S25 Ultra mit Vertrag? Wir beobachten die Preise der Mobilfunkanbieter schon seit einer Weile. Speziell o2 hatte das Galaxy S25 Ultra mit Vertrag bislang eher für um die 50 Euro im Monat im Angebot. Gleich 10 Euro weniger kostet das Handy derzeit zur Black Week.

Damit spart ihr über die Laufzeit über 360 Euro im Vergleich zum alten Preis. Und auch im Einzelhandel gibt es das Gerät derzeit nicht unter 820 Euro (Stand: Black Week 2025). Verteilt auf 36 Raten wären das knapp 23 Euro. Effektiv bekommt ihr das Handy bei o2 also zum aktuellen Bestpreis – und zahlt für den o2 Mobile M nur monatlich 16 Euro dazu (statt normalerweise 19,99). Lohnt sich das Samsung Galaxy S25 Ultra noch? Das Samsung Galaxy S25 Ultra ist das vielleicht beste Android-Handy im Jahr 2025. Zwar dürfte Samsung im Frühjahr 2026 einen Nachfolger enthüllen. Doch der wird zunächst deutlich teurer in den Handel starten. Wer sich jetzt noch das aktuelle Modell sichert, bekommt unabhängig davon ein Premium-Smartphone, das mit Leistung, Kameraqualität und Display glänzt.

Nicht nur Schnäppchenjäger dürften an dem Handy noch ihre Freude haben. Einschätzung zum Anbieter o2 ist einer der drei großen Provider in Deutschland (eigentlich vier Provider, wenn wir 1&1 dazuzählen. Aber hier ist das eigene Netz noch im Aubau). Mittlerweile ist das o2-Netz in Tests sogar nur wenige Punkte von Konkurrent Vodafone entfernt. o2 gehört damit zu den Handyriesen in Deutschland. Entsprechend seriös ist der Anbieter auch. Den Support erreicht ihr bei Fragen telefonisch oder schriftlich.

Direkt zum Angebot:

Galaxy S25 Ultra: Display, Kamera, Akku und AI – das kann das Flaggschiff

Das Galaxy S25 Ultra zählt ohne Frage zur Crème de la Crème unter den Android-Handys. Euch erwartet ein riesiges OLED-Display mit Antireflex-Beschichtung. Auch die Leistung stimmt: Das Smartphone arbeitet rasant schnell, bietet eine Super-Akkulaufzeit und ist dank Galaxy AI bestens auf die KI-Zukunft vorbereitet.

Besonders praktisch: Der bekannte S Pen ist im Lieferumfang enthalten, im Gerät integriert und lässt sich vielseitig einsetzen – zum Schreiben, Zeichnen oder einfach zum präzisen Bedienen. Und die Kamera? Die überzeugt mit einer 200-MP-Hauptlinse und gleich zwei Zoom-Objektiven. Ob Schnappschuss oder Nachtaufnahme: Eure Bilder sehen einfach klasse aus.

Mit sieben Jahren Android-Updates ist das S25 Ultra außerdem bestens für die Zukunft gerüstet. Nach 36 Monaten ist das Handy damit noch lange nicht am Ende. Ideal etwa, wenn ihr zu den Personen gehört, die ihre alten Handys innerhalb der Familie oder Verwandschaft weitergeben.

Tarif mit wachsendem Datenvolumen: o2 Mobile M

Zu einem High-End-Handy gehört ein Tarif, der mithalten kann – und den bekommt ihr hier direkt dazu. Im o2 Mobile M stehen euch direkt 30 GB monatliches Datenvolumen im schnellen 5G-Netz zur Verfügung. Dank o2 Grow erhöht sich euer monatliches Datenkontingent jedes Jahr automatisch um 5 GB – ganz ohne euer Zutun.

On top gibt's eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Mit bis zu 300 Mbit/s surft ihr zudem rasant durchs Netz – egal ob beim Streamen, Scrollen oder Zocken unterwegs.

Wer also schon länger mit einem Smartphone-Upgrade liebäugelt oder einen neuen Tarif braucht: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Tatsächlich handelt es sich hier um das Top-Angebot von o2 zur Black Week.

Jetzt schnell zuschlagen:

