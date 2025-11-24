So günstig war das Galaxy S25 Ultra mit Vertrag noch nie erhältlich: Für nur 39,99 Euro im Monat bekommt ihr Samsungs Top-Smartphone im Black-Friday-Deal. Normalerweise zahlt ihr ganze 10 Euro mehr im Monat. Dadurch wird eines der besten Android-Handys für kurze Zeit zum Schnäppchen. Und: Gegen einen kleinen Aufpreis gibt's noch die passenden Kopfhörer dazu.
Jetzt das S25 Ultra mit oder ohne Kopfhörer sichern:
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | ohne Anschlussgebühr
✓ 1 € Anzahlung
✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
Angebot zum Black Friday: Galaxy S25 Ultra mit Vertrag im Überblick
- Geräte: Samsung Galaxy S25 Ultra (Release-Preis: 14449 Euro) und Galaxy Buds 3 Pro (optional)
- Tarif: o2 Mobile M
- Netz: o2
- Datenvolumen: 30 GB mit Grow-Effekt: Jedes Jahr 5 GB mtl. mehr
- Geschwindigkeit: 5G/LTE, bis zu 300 Mbit/s im Download
- Inklusive: Rufnummernmitnahme, EU-Roaming sowie Telefon- & SMS-Flat, Tarif inkl. 6 Monate ChatGPT+ Abo gratis
- Anschlusspreis: entfällt
- Laufzeit: 36 Monate
- Einmalige Zahlung: 5,99 Euro inklusive Versand
- Preis: 39,99 Euro monatlich
Wichtig: Die Laufzeit von 36 Monaten bezieht sich nur auf die Handyraten. Den Tarif könnt ihr schon nach 24 Monaten wechseln oder kündigen.
Zuletzt gab es das große Android-Flaggschiff eher für knapp 50 Euro im Monat und mehr mit Tarif. Somit ist das Galaxy S25 Ultra mit Vertrag spürbar im Preis gesunken. Und wer die passenden Kopfhörer dazu sucht: Für nur 3 Euro monatlich extra gibt's bei o2 die Galaxy Buds 3 Pro dazu – Samsungs Antwort auf die Apple AirPods.
Impressionen zum Galaxy S25 Ultra & Buds 3 Pro
Einschätzung der Redaktion
Damit spart ihr über die Laufzeit über 360 Euro im Vergleich zum alten Preis. Und auch im Einzelhandel gibt es das Gerät derzeit nicht unter 820 Euro (Stand: Black Week 2025). Verteilt auf 36 Raten wären das knapp 23 Euro. Effektiv bekommt ihr das Handy bei o2 also zum aktuellen Bestpreis – und zahlt für den o2 Mobile M nur monatlich 16 Euro dazu (statt normalerweise 19,99).
Nicht nur Schnäppchenjäger dürften an dem Handy noch ihre Freude haben.
Direkt zum Angebot:
Galaxy S25 Ultra: Display, Kamera, Akku und AI – das kann das Flaggschiff
Das Galaxy S25 Ultra zählt ohne Frage zur Crème de la Crème unter den Android-Handys. Euch erwartet ein riesiges OLED-Display mit Antireflex-Beschichtung. Auch die Leistung stimmt: Das Smartphone arbeitet rasant schnell, bietet eine Super-Akkulaufzeit und ist dank Galaxy AI bestens auf die KI-Zukunft vorbereitet.
Besonders praktisch: Der bekannte S Pen ist im Lieferumfang enthalten, im Gerät integriert und lässt sich vielseitig einsetzen – zum Schreiben, Zeichnen oder einfach zum präzisen Bedienen. Und die Kamera? Die überzeugt mit einer 200-MP-Hauptlinse und gleich zwei Zoom-Objektiven. Ob Schnappschuss oder Nachtaufnahme: Eure Bilder sehen einfach klasse aus.
Mit sieben Jahren Android-Updates ist das S25 Ultra außerdem bestens für die Zukunft gerüstet. Nach 36 Monaten ist das Handy damit noch lange nicht am Ende. Ideal etwa, wenn ihr zu den Personen gehört, die ihre alten Handys innerhalb der Familie oder Verwandschaft weitergeben.
Tarif mit wachsendem Datenvolumen: o2 Mobile M
Zu einem High-End-Handy gehört ein Tarif, der mithalten kann – und den bekommt ihr hier direkt dazu. Im o2 Mobile M stehen euch direkt 30 GB monatliches Datenvolumen im schnellen 5G-Netz zur Verfügung. Dank o2 Grow erhöht sich euer monatliches Datenkontingent jedes Jahr automatisch um 5 GB – ganz ohne euer Zutun.
On top gibt's eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Mit bis zu 300 Mbit/s surft ihr zudem rasant durchs Netz – egal ob beim Streamen, Scrollen oder Zocken unterwegs.
Wer also schon länger mit einem Smartphone-Upgrade liebäugelt oder einen neuen Tarif braucht: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Tatsächlich handelt es sich hier um das Top-Angebot von o2 zur Black Week.
Jetzt schnell zuschlagen:
