Black Friday: Sony WH-1000XM5 nur 169 € – Kopfhörer-Knaller bei Amazon

Wenn ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, euch richtig gute Over-Ear-Kopfhörer zuzulegen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen. Denn bei Amazon gibt’s die beliebten Sony WH-1000XM5 SA gerade für schlanke 169 Euro. Zum Vergleich: Die UVP liegt bei stolzen 379 Euro. Ihr spart also über 200 Euro – und bekommt dafür eines der stärksten Modelle auf dem Markt.

Lohnt sich das Angebot?

Ja, und wie! Ein Blick auf idealo zeigt: Das ist ein absoluter Bestpreis – so günstig waren die Top-Kopfhörer noch nie! Und: Das nächst günstigere seriöse Angebot ist zum Zeitpunkt dieses Artikels 60 Euro teurer.

Auch wenn es inzwischen die WH-1000XM6 gibt, sind die XM5 immer noch ein Spitzenmodell. Der Nachfolger kostet aktuell bei Amazon knapp 390 Euro – und bietet nur moderate Verbesserungen. Für viele dürften die XM5 also das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Wer sich dieses Jahr zu Black Friday einen hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer gönnen möchte, bekommt mit den Sony WH-1000XM5 SA ein Rundum-sorglos-Paket – und das zum Schnäppchenpreis. Aber wie immer bei solch außergewöhnlichen Angeboten gilt: Schnell zuschlagen, bevor das Black Friday Angebot vergriffen ist!

Top-Klang, überragendes ANC und Komfort deluxe

Der WH-1000XM5 SA gehört zu Sonys erfolgreichster Kopfhörer-Reihe – und das nicht ohne Grund. Vor allem das aktive Noise Cancelling (ANC) ist einsame Spitze. Egal ob Bahn, Flugzeug oder Großraumbüro: Störende Geräusche verschwinden fast vollständig. Gleichzeitig sitzt der Kopfhörer durch die weichen Polster und das überarbeitete Design besonders angenehm. Auch bei längeren Sessions drückt da nichts.

Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 30 Stunden mit eingeschaltetem ANC – das ist deutlich mehr als bei vielen Konkurrenten. Sollte es doch mal knapp werden, reichen drei Minuten Schnellladen für weitere drei Stunden Musik. Praktisch für unterwegs!

Falls ihr euch fragt, was es mit dem "SA" in der Modellbezeichnung auf sich hat: Das bedeutet lediglich, dass hier ein Soft Case beiliegt statt ein Hard Case.

Technik, die den Alltag leichter macht

Auch technisch bringen die Sony WH-1000XM5 einiges mit: Unterstützung für LDAC sorgt für eine hochwertige Bluetooth-Verbindung mit entsprechend ausgerüsteten Geräten. Zusätzlich gibt’s clevere Features wie Spotify Tap und Multipoint – ihr könnt den Kopfhörer also gleichzeitig mit zwei Geräten koppeln, etwa Laptop und Smartphone. Telefonieren klappt dank der verbesserten Mikrofone zudem ebenfalls einwandfrei – auch in windigen Situationen. Insgesamt also exzellente Kopfhörer, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht