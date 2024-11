Black Week bei Teufel: Diese Lautsprecher-Deals solltet ihr kennen

Unter den Audiomarken ist Teufel ein fester Begriff. Das Unternehmen aus Berlin ist für Hifi-Lautsprecher bekannt, hat sich aber auch mit Bluetooth-Speakern, Soundbars und Kopfhörern einen Namen gemacht. Zur Black Week gibt's gleich eine ganze Reihe an Rabatten direkt im Herstellershop. Wir haben euch ein paar interessante Angebote herausgesucht.

Bluetooth-Lautsprecher von Teufel im Black Deal

Die Teufel Rockster Cross sorgen für Beschallung mit mehr Druck als kleinere Bluetooth-Lautsprecher (© 2024 Teufel )

Die nachfolgenden Lautsprecher sind vor allem auch für Outdoor-Spaß gedacht, wenn der Frühling wieder richtig loslegt. Aber auch in Innenräumen könnt ihr mit den Speakern für gute Beschallung sorgen – je nach Modell könnten aber die Nachbarn klopfen, wenn ihr richtig aufdrehen wollt. Über die nachfolgenden Links gelangt ihr direkt zum Teufel-Shop.

Als auf das Online-Geschäft spezialisierter Audio-Händler hat Teufel über das Jahr immer wieder starke Nachlässe auf einige Produkte. Ein paar der Preispunkte sind euch daher womöglich schon einmal über das Jahr begegnet. Dennoch stimmt bei den Angeboten das Preis-Leistungs-Verhältnis, weshalb sich auch jetzt zur Black Week der Kauf lohnt.

Soundbars von Teufel im Black Deal

Die Cinebar Ultimate sorgt für ordentlich Druck, das zeigt schon die Größe der Soundbar (© 2024 Teufel )

Manch einer (ich!) mag Standlautsprecher und Heimkinoanlagen bevorzugen. Das unauffälligste Upgrade für den TV-Sound sind aber immer noch Soundbars. Und einige davon erzeugen dank modernster Technik sogar einen räumlicheren Klang, als man denken mag. Aus eigener Erfahrung: Ein guter Sound sorgt für mehr Spaß beim Zocken oder Filmegenuss, als man zunächst denken mag. Über die nachfolgenden Links gelangt ihr direkt zum Teufel-Shop.

Cinebar One, 199,99 € statt 299,99 € : Kompakte Lösung mit virtuellem Surround-Sound. Verschiedene Sound-Modi und Bluetooth mit aptX. Viele Anschlussmöglichkeiten. Günstiges Upgrade für euren TV-Sound.

: Kompakte Lösung mit virtuellem Surround-Sound. Verschiedene Sound-Modi und Bluetooth mit aptX. Viele Anschlussmöglichkeiten. Günstiges Upgrade für euren TV-Sound. Cinebar Ultima, 399,99 € statt 699,99 € : Bassstarke Soundbar mit bis zu 380 Watt Spitzenleitung und virtuellem Surround-Sound. Inklusive Bluetooth und vielen Anschlussmöglichkeiten. Empfohlen für alle, die mehr Druck und Klangqualität als von der Cinebar One verspüren wollen.

: Bassstarke Soundbar mit bis zu 380 Watt Spitzenleitung und virtuellem Surround-Sound. Inklusive Bluetooth und vielen Anschlussmöglichkeiten. Empfohlen für alle, die mehr Druck und Klangqualität als von der Cinebar One verspüren wollen. Cinebar Pro, 899,99 € statt 1299,99 € : Riesige und entsprechend kraftvolle Soundbar mit virtuellem Surround-Sound. Für große Räume geeignet. Kommt mit eigenem kabellosen Subwoofer und lässt sich auch mit Surround-Speakern weiter ausbauen. Viele Anschlussmöglichkeiten + Spotify Connect.

Standlautsprecher von Teufel im Black Deal

Die Teufel Ultima 40 sind Hifi-Standlautsprecher, die sich gerade für Hifi-Einsteiger anbieten (© 2024 Teufel )

Sie brauchen Platz, der Sound macht aber aus meiner Sicht am meisten Spaß – weshalb ich mich stark zurückhalten muss, hier nicht unzählige Absätze zu dieser Kategorie zu schreiben. Die Rede ist von Standlautsprechern. Wer sich einmal an den eindrucksvollen Stereo-Effekt gewöhnt (häufiger bei Songs aus den 90ern und davor zu finden als in der aktuellen Musik), will das nicht mehr vermissen. Mit den Ultima 40 bietet Teufel einen günstigen Einstieg in die Hifi-Welt.

Aus eigener Erfahrung: Ich durfte die Teufel-Bestseller Ultima 40 (ein 3-Wege-System) vor einiger Zeit länger probehören. Tatsächlich war ich beeindruckt, wie detailliert die für Hifi-Verhältnisse eher günstigen Speaker klingen. Gerade der Bass ist aber stark betont. Entweder habt ihr tolerante Nachbarn, oder ihr müsst die Tieftöner etwas herunterregeln.

So oder so könnt ihr mit solchen Lautsprechern Details aus Songs heraushören, die ihr vorher noch nie wahrgenommen habt. Mittlerweile habe ich zwei Hifi-Sets zuhause – allerdings aus einer anderen Preisklasse, was mir aber Vergleiche zum Teufel-Set erlaubt. Über die nachfolgenden Links gelangt ihr direkt zum Teufel-Shop.

Kopfhörer von Teufel im Black Deal

Die Teufel Real Blue Pro sorgen mit Noise Cancelling für Ruhe in der Bahn (© 2024 Teufel )

Ob In-Ear oder On-Ear: Wer mit lauter Musik nicht die ganze Nachbarschaft beschallen möchte, greift zu Kopfhörern. Und auch hier hat Teufel Deals parat:

Ich liebe Musik Christoph Lübben Bei mir vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens eine Stunde lang Musik laufen lasse. Und das war schon immer so. Klar also, dass ich vor einigen Jahren unzählige Male selbst durch die Ultima-40-Angebote von Teufel gegangen bin. Das Spielchen ging so lange, bis ich genügend Erspartes hatte, um direkt eine Preisklasse höher einzusteigen. Letztendlich ist es dann Dali statt Teufel geworden. Und Anfang 2024 noch mal Bowers & Wilkins im Arbeitszimmer. Letztere Marke liefert in Sachen Details noch mal deutlich mehr. Am Ende ist guter Klang aber auch eine subjektive Sache. Als ich die Ultima 40 bei einem Verwandten hören durfte, wurde mir aber klar: Mit Teufel hätte ich auch eine gute Wahl für den Einstieg getroffen. Ich kenne auch viele überzeugte Teufel-Besitzer, die aus guten Gründen auf die Marke schwören. Heutzutage blicke ich aber eher auf die Bluetooth-Speaker von Teufel. So wirklich Wumms hat mein JBL Charge 3 nämlich nicht. Gut möglich, dass ich bei den obigen Deals auch noch mal ins Grübeln komme. PS: Ihr wollt mehr Artikel über Lautsprecher und Hifi? Gebt mir ein Zeichen und lasst ein "Gefällt mir" am Ende des Artikels da!