Falls ihr gerade einen supergünstigen Tarif-Deal sucht, haben wir gute Nachrichten für euch. Für begrenzte Zeit gibt es den beliebten Tarif Blau Allnet L für die bekannten 7 Euro im Monat – aber mit mehr als dem doppelten Datenvolumen. Möglich macht's unser CURVED-Gutschein.

-> Hier geht's direkt zum Gutschein & Angebot

Der Blau Allnet L bietet euch für gewöhnlich 7 GB Datenvolumen für monatlich 6,99 Euro. Löst ihr unseren Gutschein ein, erhaltet ihr monatlich 15 GB Datenvolumen – mehr als das Doppelte. Das Extra an Volumen steht euch über die gesamte Mindestlaufzeit von 24 Monaten hinweg zur Verfügung.

Weitere Fakten zum Tarif:

Surfen mit bis zu 50 MBit/s im o2-Netz

Allnet Flat (kostenlos Telefonie und SMS im dt. Handy- und Festnetz)

EU Roaming (Vertragskonditionen gelten auch im EU-Ausland)

Keine Anschlussgebühr, keine Versandkosten

Nach Abschluss der Mindestlaufzeit könnt ihr monatlich kündigen

Weitere Infos gibt's auf der Produktseite von Blau

Für wen lohnt sich das?

Der Blau Allnet L mit Datenvolumen-Upgrade lohnt sich für euch, wenn ihr eher Musik- statt Videostreamer und/oder häufig mit einem WLAN verbunden seid. Schon mit 15 GB könnt ihr etliche Stunden Musik genießen.

Hört ihr etwa eine Stunde lang Spotify bei maximaler Qualität, kommen in etwa 140 MB an Datenverbrauch zusammen. 15 GB Datenvolumen würden hier für knapp 107 Stunden Musikspaß reichen. Hört ihr täglich nur eine Stunde lang Musik im Stream, würde das also gerade einmal bis zu einem Drittel des Gesamtvolumens verbrauchen.

Tipp: Wenn euch selbst das nicht ausreicht, könnt ihr immer noch Songs oder Videos lokal auf eurem Handy speichern.

-> Hier geht's (erneut) direkt zum Gutschein & Angebot