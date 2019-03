"Borderlands 3": Teaser deutet baldige Enthüllung an

Publisher 2K Games hat einen Teaser veröffentlicht, der eine baldige Ankündigung von "Borderlands 3" andeutet. Der eineinhalb Minuten lange Clip über diesem Artikel zeigt diverse Charaktere aus dem beliebten Franchise.

Explizit erwähnt der "Mask of Mayhem"-Teaser "Borderlands 3" nicht. Doch es sieht stark danach aus, dass 2K Games schon bald einen neuen Teil der Spielereihe vorstellen wird. So weit sein könnte es bereits heute Abend, wie aus der Video-Beschreibung hervorgeht. Demnach sollen am Abend des 28. März 2019 weitere Details folgen. Der Publisher verweist auf die offizielle Webseite und den "Gearbox Livestream von der PAX East".

"Borderlands 3" im Livestream?

Der genannte Livestream wird um 19 Uhr unserer Zeit starten. Gearbox Software ist das für die Spielereihe verantwortliche Entwicklerstudio. Dass "Borderlands 3" in Arbeit ist, gilt als offenes Geheimnis. Allerdings hat 2K Games das Spiel bislang noch nicht offiziell angekündigt. Es würde sich um den mittlerweile vierten "Borderland"-Teil handeln.

Bereits erschienen sind neben dem ersten Teil auch "Borderlands 2" und "Borderlands: The Pre-Sequel". "Borderlands 3" dürfte wie seine Vorgänger ein Action-RPG werden, das ihr aus der Ego-Perspektive spielt. In der Spielereihe müsst ihr verschiedene Missionen abschließen und Ausrüstung ("Loot") sammeln.

Dabei stehen euch verschiedene Charaktere zur Auswahl, die jeweils eigene Fähigkeiten mitbringen. Über einen Skill Tree schaltet ihr nach und nach neue Fertigkeiten frei. Fans schätzen die Spiele besonders für ihr Coop-Gameplay und den besonderen Humor.