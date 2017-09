Bragi bringt Alexa auf The Dash und The Dash Pro: Der Assistent im Ohr

Auf der IFA ist Amazons Sprachassistent Alexa allgegenwärtig. Mit The Dash und The Dash Pro von Bragi bringt Euch Bragi die KI sogar direkt ins Ohr.

Jetzt werden Bragis "Truly Wireless"-Kopfhörer The Dash und The Dash Pro richtig smart. Zwar konntet Ihr über die Kopfhörer auch vorher schon den Google Assistant oder Siri aufrufen. Da kam es aber immer darauf an, welches Smartphone Ihr benutzt. Nun kündigt Bragi einen von der Telefonwahl unabhängigen Assistenten für alle an: Amazons von den Echo-Lautsprechern bekannte KI Alexa.

Das Update kommt mit Bragi OS 3.1

Auch direkt im Ohr bietet Alexa den gewohnten Umfang: Ihr könnt zum Beispiel den Wetterbericht abfragen, gekoppelte Smarthome-Geräte steuern oder Musik über TuneIn, Amazon Music Unlimited oder Prime Music hören. Auch diverse Skills, also Erweiterungen für die KI, stehen Euch zur Verfügung. Unklar ist noch, wie Ihr Alexa aktiviert. Dankbar ist, dass das Bragi die Hotword-Erkennung integriert. Schließlich verfügen beide Versionen der Kopfhörer ja über Mikrofone.

Damit Ihr Alexa direkt ins Ohr bekommt, müsst Ihr das Bragi OS genannte Betriebssystem Eurer The Dash (Pro) auf die Version 3.1 updaten. Außerdem ist eine Aktualisierung der Bragi-App fürs Smartphone notwendig. Darüber hinaus müsst Ihr Euch mit Eurem Amazon-Account anmelden, um Alexa nutzen zu können. Das Update soll schon im Oktober 2017 erscheinen.