Der connect-Netztest 2026 ist da – und das mit einer kleinen Sensation: Das seit Jahren unerschütterliche Ranking der drei großen Mobilfunkanbieter ist aufgebrochen. Denn es gibt eine neue Nr. 2.

Mit 937 Punkten und der Auszeichnung "sehr gut" hat es o2 im connect-Netztest 2026 tatsächlich auf den zweiten Platz geschafft – gemeinsam mit Vodafone, das seinen einstigen Vorsprung endgültig verloren hat und jetzt wieder Gas geben muss. Ein erfreulicher Erfolg für Telefónica, der zeigt, dass die Zeiten, in denen das o2-Netz schlecht war, endgültig vorbei sind. Auf dem ersten Platz befindet sich wie zuletzt immer die Telekom. Die Bonner konnten 975 Punkte einheimsen und sich wieder mal relativ deutlich behaupten.

Mobiles Internet: 02 und Vodafone holen auf

connect hat die Handy-Netze in drei Hauptbereichen bewertet. Ein für viele Nutzer sicherlich besonders wichtiger Punkt ist die Qualität des mobilen Internets – also die Daten-Disziplin. Hier konnten beide Verfolger ihren weiterhin nicht unerheblichen Abstand zur Telekom (468 Punkte) verkürzen: o2 holte um satte 20 Punkte auf (447 Punkte), Vodafone immerhin um 10 (444 Punkte). Dies sei vor allem auf Verbesserungen in Kleinstädten und auf Bahnstrecken zurückzuführen. In Zügen performe das o2-Netz besser als das von Vodafone, auf dem Land befänden sie sich auf Augenhöhe. Kaum Unterschiede gebe es zwischen den 5G-Netzen von o2 und Vodafone.

Kaum Unterschiede beim Telefonieren

Auch bei Sprachverbindungen führt die Telekom (268 Punkte) den connect-Netztest 2026 an – allerdings mit nicht allzu großem Vorsprung auf Vodafone (263 Punkte) und o2 (258 Punkte). Sowohl in Groß- als auch in Kleinstädten sei die Qualität bei allen drei Anbietern sehr gut. Auf einen Festnetzanschluss könne man daher selbst auf dem Land gut verzichten. In Zügen gebe es ebenfalls keine nennenswerten Probleme beim Telefonieren.

Wie sind die Nutzererfahrungen?

Über die Crowd-Wertung verrät der connect-Netztest 2026, wie Nutzer die Handy-Netze in der Praxis erleben. Sie basiert auf einer Analyse anonymisierter Nutzerdaten und erlaubt so eine allgemeinere Bewertung, da verschiedenste Nutzertypen einbezogen sind. Auch hier liegt die Telekom mit relativ geringem Vorsprung auf Platz 1 (239 Punkte) – dicht gefolgt von o2 (232 Punkte) und Vodafone (230 Punkte).

Fazit: Ist die Nr. 2 die wahre Nr. 1?

Es besteht kein Zweifel daran: Das beste Handy-Netz hat immer noch die Telekom. Allerdings zeigt der connect-Netztest 2026, dass die Unterschiede immer kleiner ausfallen. Für die Tarif-Preise gilt das allerdings nicht. o2 ist in der Regel deutlich günstiger als die beiden Konkurrenten und bietet somit aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis des Trios. Das Telekom-Netz bekommt ihr unter anderem bei Congstar günstiger – allerdings mit Abstrichen bei der maximalen Internet-Geschwindigkeit.

