CURVED Adventskalender: Gewinnt heute einen Google Chromecast

Was wäre Weihnachten ohne die schönsten Weihnachtsfilme? Deswegen haben wir hinter Tür 12 unseres Adventskalenders einen Google Chromecast versteckt.

Der Google Chromecast gehört definitiv nicht unter einen Weihnachtsbaum. Sondern ins TV-Gerät! Denn das kleine Streaming-Wunder in Scheibenform von Google macht euren Fernseher zu einem noch besseren Entertainment-Gerät. Steuert damit Millionen von Apps und streamt unzählige Videos (beispielsweise über YouTube oder Netflix), Filme, Serien, TV-Shows, Musik, Fotos oder Spiele von deinem Smartphone, Tablet oder Laptop direkt auf den Bildschirm deines Fernsehers.

Den Chromecast per Smartphone steuern

Über euer Smartphone steuerst ihr die Inhalte der Apps und Programme, so könnt ihr sie wiedergeben, suchen, pausieren oder vorspulen. Fangt damit gleich schon Weihnachten an und hört gemeinsam die besten Weihnachtssongs, schaut euch auf großem Bildschirm die ersten gemeinsamen Fotos oder selbst gemachten Videos vom Fest an – oder genießt zusammen rührende Weihnachtsfilme. Und dabei ist es denkbar einfach loszulegen, nutzt dazu einfach den HDMI-Anschluss eures Fernsehers und eine Steckdose – dann geht alles auch ohne lange, komplizierte Bedienungsanleitung, die euch die festliche Stimmung nimmt.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 12. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, eine Ausgabe einen Google Chromecast zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.